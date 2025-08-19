Zum Hauptinhalt springen

Unfall auf dem IsarringFahrradfahrer kollidieren – Frau stürzt gegen Auto

Die Fahrradfahrerin kam mit einer schweren Kopfverletzung und einer Schnittwunde ins Krankenhaus (Symbolbild).
Die Fahrradfahrerin kam mit einer schweren Kopfverletzung und einer Schnittwunde ins Krankenhaus (Symbolbild). (Foto: Hendrik Schmidt/dpa)

Eine 55-Jährige verliert die Kontrolle über ihr Rad und gerät vom Radweg auf die Autospur des Isarrings. Dort stößt sie mit einem Seat zusammen.

Eine leichte Berührung zweier Fahrräder hat genügt, um eine Frau mit einer schweren Kopfverletzung und einer großen Schnittwunde am Arm ins Krankenhaus zu bringen. Die 55 Jahre alte Münchnerin war am Montag gegen 17.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg am Isarring in Richtung Schwabing unterwegs, als sie von einem 38 Jahre alten Pedelec-Fahrer überholt wurde. Dabei touchierte die Frau mit ihrem Vorderrad den hinteren Rahmen des E-Bikes, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Rad verlor.

Sie überquerte zunächst den angrenzenden Einfädelungsstreifen und geriet anschließend auf die Autospur des Isarrings, wo sie mit dem Seat eines 34-jährigen Münchners kollidierte und stürzte. Dabei zog sich die 55-Jährige die Kopf- und Armverletzungen zu, sie musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand trug sie keinen Schutzhelm. Der 34-Jährige und der 38-Jährige blieben unverletzt.

