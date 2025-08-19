Eine leichte Berührung zweier Fahrräder hat genügt, um eine Frau mit einer schweren Kopfverletzung und einer großen Schnittwunde am Arm ins Krankenhaus zu bringen. Die 55 Jahre alte Münchnerin war am Montag gegen 17.25 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg am Isarring in Richtung Schwabing unterwegs, als sie von einem 38 Jahre alten Pedelec-Fahrer überholt wurde. Dabei touchierte die Frau mit ihrem Vorderrad den hinteren Rahmen des E-Bikes, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Rad verlor.