Wegen eines medizinischen Notfalls ist der Isarring am Dienstagnachmittag für längere Zeit komplett gesperrt worden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 70-jähriger Mann aus Thüringen gegen 14.45 Uhr von der Schenkendorfstraße Richtung Richard-Strauss-Straße. Auf Höhe der Amsterdamer Straße verspürte er plötzlich, so gab er später an, heftige Bauchschmerzen. Deshalb fuhr er sein Auto an den Fahrbahnrand und hielt dort an. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein.