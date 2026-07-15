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Verkehr in MünchenAutofahrer wurde bewusstlos – Isarring komplett gesperrt

Auf dem Isarring kam es zum Unfall (Symbolfoto).
Auf dem Isarring kam es zum Unfall (Symbolfoto). Peter Kneffel/dpa

Ein 70-Jähriger bekommt Bauchschmerzen, hält an und verliert kurz darauf das Bewusstsein – doch dann setzt sich das Auto erneut in Bewegung.

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Wegen eines medizinischen Notfalls ist der Isarring am Dienstagnachmittag für längere Zeit komplett gesperrt worden. Dies führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 70-jähriger Mann aus Thüringen gegen 14.45 Uhr von der Schenkendorfstraße Richtung Richard-Strauss-Straße. Auf Höhe der Amsterdamer Straße verspürte er plötzlich, so gab er später an, heftige Bauchschmerzen. Deshalb fuhr er sein Auto an den Fahrbahnrand und hielt dort an. Kurz darauf verlor er das Bewusstsein.

Aus bislang ungeklärter Ursache setzte sich das Auto des Mannes wieder in Bewegung, kollidierte mit einem Kleintransporter und einem weiteren Pkw, bevor es wieder zum Stillstand kam. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der Verursacher wurde wegen seines Gesundheitszustands ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkw mussten abgeschleppt werden.

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