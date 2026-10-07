In der zweiten Konzerthälfte steht Axel Zwingenberger dann am Bühnenrand und wundert sich ins Mikrofon, dass es der Boogie-Woogie, dieses raue Pflänzchen aus den Großstadtkneipen, an einen Ort wie die Isarphilharmonie geschafft hat. Aber auch Franz Schubert hätte wohl kaum zu hoffen gewagt, dass sein Impromptu Nr.2 op.90 in Es-Dur fast 200 Jahre nach dessen Entstehung überhaupt noch erinnert und von einem großen Publikum gefeiert wird.