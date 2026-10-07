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Konzert in der IsarphilharmonieVier Pianisten schwelgen in Harmonie

Lesezeit: 2 Min.

Axel Zwingenberger, hier bei einem früheren Konzert, ist einer der vier Pianisten, die in der Isarphilharmonie zusammen auftreten.
Axel Zwingenberger, hier bei einem früheren Konzert, ist einer der vier Pianisten, die in der Isarphilharmonie zusammen auftreten.
Foto: Niels P. Joergensen

Von Bach bis Boogie-Woogie: Axel Zwingenberger, Sebastian Knauer, Martin Tingvall und Joja Wendt unterhalten in der Isarphilharmonie mit einem musikalisch breiten Spektrum.

Kritik von Ralf Dombrowski

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In der zweiten Konzerthälfte steht Axel Zwingenberger dann am Bühnenrand und wundert sich ins Mikrofon, dass es der Boogie-Woogie, dieses raue Pflänzchen aus den Großstadtkneipen, an einen Ort wie die Isarphilharmonie geschafft hat. Aber auch Franz Schubert hätte wohl kaum zu hoffen gewagt, dass sein Impromptu Nr.2 op.90 in Es-Dur fast 200 Jahre nach dessen Entstehung überhaupt noch erinnert und von einem großen Publikum gefeiert wird.

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