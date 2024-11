María Dueñas und die Wiener Symphoniker in München

María Dueñas ist erst 22 und hat es bereits in die erste Reihe der Violinjungstars geschafft. Unter der Leitung von Marie Jacquot tritt die Spanierin mit den Wiener Symphonikern in der Isarphilharmonie auf.

Kritik von Harald Eggebrecht

In manchem war dieser Abend der Wiener Symphoniker unter der agilen, zugleich unaufwändigen Leitung von Marie Jacquot in der Isarphilharmonie eine Art Hybridkonzert: Das heißt, statt einer ganzen Symphonie von Anton Bruckner zu Ehren seines 200. Geburtstags erklang als „Einstiegsstück“ das Adagio aus seiner Siebten in der quasi Kompressionsfassung allein für Blechbläser und Pauken nebst Beckenschlag und Triangel von Ferdinand Löwe, einem der wichtigen Vorkämpfer für Bruckners Werk.