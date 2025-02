Kritik von Jürgen Moises

Wahrscheinlich sollte man mit der Mundharmonika anfangen. Also mit der, auf der der Schriftsteller Martin Suter beim Auftakt der gemeinsamen Lesereise mit Benjamin von Stuckrad-Barre in Berlin spielte. Und auf der er nun auch in der ausverkauften Isarphilharmonie in München spielen sollte. Was aber nicht ging. Denn Suter hatte, wie er gestand, das Instrument leider nicht dabei. Also was tun? Das Publikum nach einer Mundharmonika fragen. Das tat Benjamin von Stuckrad-Barre erfolglos. Dann die Zuhörer auf Bayern 2 fragen, ob jemand bis zum Ende der im Radio übertragenen Lesung eine vorbeibringen kann. Und siehe da: Etwa eine Stunde später tauchte ein Holger mit einer Mundharmonika auf.