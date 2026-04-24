Viel Aufhebens macht Seong-Jin Cho, geboren 1994 in Seoul, nicht um seine Person. Der Pianist trägt einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte, er setzt sich ans Klavier und hört zu. Beethovens erstes Klavierkonzert hat eine recht lange Orchestereinleitung, bei der man einen schönen Eindruck davon gewinnt, wie sich Lahav Shani, von September an Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und bald mit ihnen auf Asien-Tournee, Beethovens Musik vorstellt: klar, durchaus kurz angebunden, schlank.
Konzert in der IsarphilharmonieDie Münchner Philharmoniker spielen, wie Mahler es sich wohl erträumt hat
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Seong-Jin Cho spielt bei den Münchner Philharmonikern Beethovens erstes Klavierkonzert, viel aufregender ist aber Mahlers erste Symphonie. Unter Lahav Shani wird der erste Satz zum duftend erblühenden Zauber.
Von Egbert Tholl
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Der 36-jährige Lahav Shani ist Chef des Israel Philharmonic Orchestra – und bald auch der Münchner Philharmoniker. Jetzt leitet er ein Konzert mit beiden Ensembles in München. Ein Gespräch über die unwahrscheinliche Kraft von Musik.
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