Viel Aufhebens macht Seong-Jin Cho, geboren 1994 in Seoul, nicht um seine Person. Der Pianist trägt einen schwarzen Anzug, eine schwarze Krawatte, er setzt sich ans Klavier und hört zu. Beethovens erstes Klavierkonzert hat eine recht lange Orchestereinleitung, bei der man einen schönen Eindruck davon gewinnt, wie sich Lahav Shani, von September an Chefdirigent der Münchner Philharmoniker und bald mit ihnen auf Asien-Tournee, Beethovens Musik vorstellt: klar, durchaus kurz angebunden, schlank.