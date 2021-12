In der Elbphilharmonie haben sie noch gesungen, Cecilia Bartoli und Countertenor Franco Fagioli. In der Isarphilharmonie werden die beiden Stimmen, die sich so unnachahmlich gegenseitig in die Höhe zaubern können, nun vorerst nicht zu hören sein. Das Konzert, das sie dort ursprünglich am 22. Dezember bestreiten wollten, wird auf den 28. Juli 2022 verschoben und soll sich dann dem Thema "Farinelli und seine Zeit" widmen. Wie der Veranstalter München Musik mitteilt, behalten Eintrittskarten ihre Gültigkeit. Wer den neuen Termin nicht wahrnehmen kann, wendet per Mail an das Kartenbüro unter tickets@muenchenmusik.de. Neue Karten gibt es unter www.muenchenticket.de.