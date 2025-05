Die Lehrerin in Hiromis Heimatstadt Hamamatsu hatte eine besondere Methode. Anstatt Klassiker zu pauken, forderte sie ihre junge Schülerin auf, rot zu spielen oder blau. Es waren Chiffren für Leidenschaft und Extrovertiertheit oder Emotion und den Blick nach innen. Die Pädagogin brachte Hiromi Uehara damit auf den Weg der Kreativität, den ihre Studentin bald mit der Begeisterung für Jazz unterfütterte. Denn sie hatte Erroll Garner oder auch Chick Corea für sich entdeckt und beschloss daher 1999, nach Boston zu gehen, um sich am Berklee College of Music ausbilden zu lassen.

Seitdem ist viel passiert. Hiromi hat als Pianistin mit dem Wow-Effekt Karriere gemacht, als Meisterin des Powerplays, deren motorisch verblüffende Fertigkeiten weit über das hinausreichen, was man von Konzertabenden üblicherweise erwartet. Ihr Spielstil setzt auf Staunen und daran hat sich bis heute nichts grundlegend geändert. Allerdings will sie inzwischen mehr. Vor zwei Jahren gründete Hiromi das Quartett Sonicwonder, um neben dem Spaß am Virtuosen auch ein Spielteam für ihre Kompositionen zu haben. Sie entdeckte außerdem die Sounds der Synthesizer für ihre Musik und so klingt die Band in der Isarphilharmonie anders als frühere Projekte wie etwa das akustische Trio von Stanley Clarke, zu dem Hiromi einige Jahre lang gehörte.

Und Sonicwonder ist eine Herausforderung, für die Musiker ebenso wie für das Publikum. Denn Hiromi überträgt ihr Ideal der Fülle auf die Band. Sie klammert ihre Stücke zu großen Formen wie der vierteiligen Suite „Out There“, arrangiert die Lieder zu aufwändigen Verdichtungen von Motiven, Fills und Ideen. Die Informationsfülle ist gewaltig, aktives Zuhören grenzt an einen Marathon der Höreindrücke und man möchte gar nicht wissen, welche Exerzitien die Musiker hinter sich gebracht haben, um sich all das Material zu merken.

Auch das ist beeindruckend, doch berührend und mitreißend wird die Musik immer dann, wenn entweder Passagen für Improvisationen wie bei den postmodern wilden Exkursen des Trompeters Adam O’Farrill frei gelassen werden. Oder wenn Hiromi durch schwebende Motiveinwürfe mit dem Bassisten Hadrian Feraud kommuniziert. Oder wenn sie in der Zugabe solistisch mit „Blue Giant“ die ganze Vielfalt auf ihr Klavier konzentriert. Dann spielt sie wieder blau, ein bisschen vielleicht wie damals in Hamamatsu.