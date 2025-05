Begeistert applaudiert das Publikum für den mittlerweile 80-jährigen niederländischen Entertainer Herman van Veen gleich zu Beginn im Stehen. Da betritt er am Samstagabend mit seinem Ensemble gerade die Bühne der Isarphilharmonie. Und ebenfalls gleich zu Beginn reagiert der hier Gefeierte mit einem dahin gesungenen „Auf Wiedersehen! Lebt wohl! Es war schön, Sie hier zu sehen. Merci. Danke, dass Sie zu uns gekommen sind. Adieu. Ciao-ciao. Es war gut in ...“, dann hält van Veen kurz inne, blickt suchend auf ein Blatt Papier und liest schließlich ab: „ München “.

In seinem Alter sei es nicht mehr garantiert, dass er das Konzert bis zum letzten Lied überlebt. So rechtfertigt van Veen, warum er sich der Höflichkeit wegen schon am Anfang verabschiedet. Dann aber beweist er mit einem über zweistündigen rasanten Programm voller Poesie, Tanz und Clownerie, dass er noch lange nicht daran denkt, die Bühne zu verlassen, die er immerhin schon seit 1965 als Sänger, Schriftsteller, Theatermacher, Dichter, Maler, Musiker, Clown und Philosoph bespielt.

Dafür steigt er schon mal auf einen Stuhl, um zu beweisen, dass er mit 80 Jahren noch seinen wunderbaren Bariton erklingen lassen und gleichzeitig in gefährlicher Höhe stehen kann. Freihändig noch dazu. Gut, als er wieder vom Stuhl steigen will, sind alle Mitmusiker damit beschäftigt, ihre Schuhe zu binden, statt ihm, dem eigentlichen Star der Show, bei seinem halsbrecherischen Abstieg zu unterstützen. Entsprechend unbeholfen wirkt er jetzt. Allerdings: Solche Unbeholfenheit ist hier gespielt, großartig von ihm als Clown, der sein Publikum auch mit Überlegungen über Darmentleerungen zu amüsieren weiß. Zugleich sensibilisiert er sein Publikum für andere Themen. Etwa für Menschen, die Hilfe brauchen. „Wenn jemand dich fragen würde, was willst du später werden, wer von euch sagt dann ‚Flüchtling‘?“, fragt van Veen beispielsweise.

Vielleicht ist es teils seinen Gedanken zur Migration geschuldet, warum van Veen seine Lieder mehrsprachig vorträgt. 1972 hatte er sein bis dato nur in den Niederlanden bekanntes Werk erstmals auf Deutsch vorgetragen. Das geschah mit der Vermittlung von Alfred Biolek in einem Theater in München. Seitdem erschienen zahlreiche seiner mehr als 180 Tonträger auch deutschsprachig. Es war darum folgerichtig, seine zahlreichen Gastspiele in Deutschland der Verständigung wegen nur auf Deutsch auszurichten.

Diesmal aber ergänzt er die deutschen Übersetzungen mit der originalen Poesie des Niederländischen, trägt er „Unten am Deich“ auch als „Onder aan de dijk“ vor, so wie es der vor zehn Jahren verstorbene niederländische Sänger Thé Lau einst geschrieben hatte. Oder er rückübersetzt seinen ersten deutschsprachigen Hit „Ich hab’ ein zärtliches Gefühl“ zum Konzertende wieder ins Niederländische. Englische und französische Ergänzungen unterstreichen die Vielsprachigkeit des Mannes, der in Wahrheit keine Sprache braucht, um sich auszudrücken. Tatsächlich amüsiert er auch mal mit einer urkomischen Fantasiesprache als Samurai. Vor allem aber berührt er sein Publikum mit einer Sprache, für die es keine Vokabeln braucht, weil er sie mit seinem großen Herzen spricht.