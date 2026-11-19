Erst bei den Zugaben sitzen die zwei Herren an nur einem Klavier, spielen vierhändig den ersten von Schuberts drei „Marches militaires“, so wie vorher schon Generationen von Duos im Klavierunterricht. Aber eben doch nicht ganz so. Denn auch in den Zugaben – es folgen noch ein Walzer von Brahms (Op. 39, Nr. 15) und sein erster Ungarischer Tanz – lassen Evgeny Kissin und András Schiff ihr Publikum in der Isarphilharmonie staunen. Sie beleben jede Phrase, widmen sich ihnen mit nie nachlassender Neugier und strahlen eine Vertrautheit aus, die daran erinnert, was dieses vierhändige Spiel zuvorderst sein sollte: ein Vergnügen unter Freunden. Dass sie ihr Publikum daran teilhaben lassen, ist reines Glück.