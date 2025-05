Fakt ist: Beim Konzert der Dresdner Philharmonie, des Dresdner Kreuzchors und des hervorragenden Solistenquartetts (aus dem Sopranistin Katharina Konradi mit herrlicher Klarheit hervorsticht) in der Isarphilharmonie funktioniert das Konzept auch in seiner emotionalen Klangwirkung meistens gut und an manchen Stellen sogar ganz wundervoll.

Gut ist es zum Beispiel, wenn die Dresdner unter der präzisen Leitung von Kreuzkantor Martin Lehmann Mozarts dunkel eröffnendem „Requiem aeternam“ Pärts „Fratres“ für Streichorchester und Schlagzeug folgen lassen. Der Kontrast ist enorm. Erst großer Vokalklang des bestens artikulierenden und stets auf den Punkt präsenten Kreuzchors – dann leise schwebende Streichermelodik auf dem kargen Fundament grummelnder Bordunklänge und spärlichen Pochens von großer Trommel und Holzblock. Musik in sehr reduzierter Form. Diese Gegenüberstellung ist wirkungsvoll.

Wundervoll ist, wie Lehmann ganz am Ende des Requiems nach der Schlussfuge (die musikalisch mit jener aus dem Kyrie identisch ist) Pärts „Da pacem Domine“ für Chor und Orchester so rasch folgen lässt, als wäre das dabei entstehende Gebilde ein zusammenhängender Requiemssatz mit nur einer kurzen Atempause zwischendurch. Das passt vorzüglich, denn nie an diesem Abend ist Pärts Klangsprache so nahe bei Mozart wie hier in diesem mehrstimmigen, ruhigen, im Vergleich zu den übrigen dargebotenen Pärt-Werken breiten Chorsatz. Vor der Pause platzte rascher Applaus in die Spannung. Jetzt hält Lehmann sie umso länger aufrecht. Danach immenser Beifall.