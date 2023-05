Was ist heute in München passiert? Ein Überblick.

Von Katharina Federl

DER TAG IN MÜNCHEN

Stadtwerke München senken Preise für Gas und Strom Auch Fernwärme-Kunden zahlen künftig weniger. Wie viel Münchner bald sparen und ab wann die neuen Preise gelten.

Wann wird der Isarmörder gefasst? Am 28. Mai 2013 wird Domenico Lorusso auf einem dunklen Radweg in München von einem Unbekannten erstochen. Der Täter - ein Phantom. Doch mit modernsten kriminalistischen Methoden bekommt es nun Konturen. (SZ Plus)

So soll der Sicherheitscheck am Flughafen schneller gehen Mit neuen CT-Scannern können künftig mehr Passagiere in kürzerer Zeit am Münchner Airport abgefertigt werden. Für Reisende hat die neue Technik noch einen weiteren deutlichen Vorteil.

Stadt und Freistaat wollen gemeinsam gegen Leerstand vorgehen In der Siedlung Hartmannshofen sind 30 Grundstücke, die dem Freistaat gehören, ungenutzt. Nun sollen Lösungen für das Gebiet gefunden werden. Zunächst könnten Geflüchtete einziehen. (SZ Plus)

ÖDP kritisiert CSU und Grüne Kurz nachdem der Stadtrat das Bürgerbegehren "Grünflächen erhalten" übernommen hat, wurden bereits elf Flächen für die Bebauung freigegeben. Die Münchner ÖDP legt deshalb nun Beschwerde ein. (SZ Plus)

Streit um Abgabe: München klagt gegen Verbot von Bettensteuer

Nahverkehr: S-Bahn-Stammstrecke am Pfingstwochenende komplett gesperrt

Razzia in und um München: Polizei durchsucht 33 Wohnungen wegen Kinderpornografie

25 Jahre "quer": Bayerischer Rundfunk feiert Jubiläumsshow

MÜNCHEN ERLESEN

