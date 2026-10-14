Das Münchner Publikum geht gerne ins Kino, noch lieber gehen die Menschen in dieser Stadt aber an die Isar . Der Fluss ist Lieblingsgewässer und Tummelplatz zugleich, Münchnerinnen und Münchner aller Altersgruppen suchen seine Nähe, zum Baden, Grillen oder Chillen.

Insofern war es wohl eine gute Idee, Filmgenuss und Flusslust zusammenzubringen: Die Isarlichtspiele finden wieder statt, das vor drei Jahren vom Münchner Schauspieler und Kulturveranstalter Moses Wolff gegründete Festival zeigt ausnahmslos Werke von lokalen Filmschaffenden. Nicht an der Isar, aber sehr nahe dran: Die Museum-Lichtspiele werden vier Tage lang zum Festivalkino, der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.

Gisela Schneeberger und Gerhard Polt in „Kehraus“. Foto: Constantin Film Verleih

Los geht es am 15. Oktober mit einem der schönsten München-Filme überhaupt: Zu Ehren des im Sommer verstorbenen Schauspielers und Autors Werner Enke gibt es ein Wiedersehen mit dem 68er-Komödienhit Zur Sache, Schätzchen, Hauptdarstellerin Uschi Glas wird bei der Vorstellung anwesend sein. Zum Kehraus bittet tags darauf Regisseur Hanns Christian Müller, seine satirische Komödie mit Gerhard Polt und Gisela Schneeberger in den Hauptrollen macht auch nach 43 Jahren noch viel Spaß. Am 17. Oktober stellt Dominik Graf sein essayistisches Städteporträt München – Geheimnisse einer Stadt aus dem Jahr 2000 vor, am letzten Tag präsentiert Regisseur Richard Westermaier eine kleine Werkschau seiner Filme.

Noch mehr Werke von Münchner Filmschaffenden finden sich im aktuellen Kinoprogramm: Frau Winkler verlässt das Haus von Doris Dörrie oder Lügen über meine Mutter von Aron Lehmann und Rosalie Thomass sind bereits angelaufen, in den kommenden Wochen folgen Bora Dagtekins prominent besetzte Komödien-Fortsetzung Der perfekte Urlaub (unter anderem mit Elyas M’Barek und Florian David Fitz) oder die Jörg-Maurer-Verfilmung Kommissar Jennerwein – Hochsaison mit Florian Brückner und Sarah Thonig.

Götz George als Serienmörder Fred Haarmann in „Der Totmacher“. Foto: Rolf Rick/dpa

Kurt Hartel ist eigentlich Physiker von Beruf, im Dokumentarfilm La Clave versuchte der in Freising lebende Teilzeit-Filmemacher aber das Geheimnis der kubanischen Musik zu erkunden. Diese besteht aus seiner Sicht aus viel mehr als nur dem Buena Vista Social Club, dem Wim Wenders vor Jahren ein filmisches Denkmal setzte. Kurt Hartels Film lief vor vier Jahren in den Kinos, am 17. Oktober zeigt er „La Clave“ noch einmal im Neuen Maxim Kino in Neuhausen.

Einen Tag später, am 18. Oktober, ist im Filmmuseum Romuald Karmakars Der Totmacher aus dem Jahr 1995 zu sehen. Das filmische Kammerspiel mit Götz George in der Hauptrolle wird im Rahmen der Reihe „Film und Psychologie“ aufgeführt, im Anschluss findet ein Filmgespräch mit zwei Psychologinnen statt.

Johanna (Muine Keune, links) und Anton (Morris Mayer) wollen „Das Geheimnis der gestohlenen Maske“ ergründen. Foto: Steffen Junghans/Farbfilm Verleih

Auf eine deutsche Kinderkrimi-Premiere dürfen sich junge Kinofans am 24. Oktober freuen: Das Geheimnis der gestohlenen Maske erzählt von einem elfjährigen Mädchen, ihrem Großvater aus Tansania und einer aus einem Museum gestohlenen Maske. Der Film war bereits im Sommer beim Filmfest München zu sehen, Ende Oktober läuft er regulär in den Kinos an.

Zur München-Premiere im Rio-Filmpalast haben sich die Drehbuchautorin Anna Maria Praßler und der Darsteller Julian Janssen angesagt – Letzterer dürfte der Zielgruppe eher als „Checker Julian“ bekannt sein.

Lise Davidsen (rechts) und Quinn Kelsey in Verdis Oper „Macbeth“. Foto: Marty Sohl

Das Münchner Publikum geht gerne ins Kino, nicht immer sieht es dabei aber Filme: Am 17. Oktober wird im Rahmen der Reihe „Met live im Kino“ Giuseppe Verdis Oper Macbeth weltweit live in vielen Kinos übertragen. Lise Davidsen und Quinn Kelsey singen, der Kanadier Yannick Nézet-Séguin dirigiert. In München zeigen das Arri Kino, Gloria, Mathäser und Kino Solln diese Oper.

Zehn Tage später, am 27. Oktober, steht Ballett auf dem Spielplan: Im Londoner Royal Opera House beheimateten Royal Ballet wird Kenneth MacMillans Ballett Manon (nach dem Roman „Manon Lescaut“ von Antoine-François Prévost) aufgeführt – und ebenfalls weltweit live in Kinos übertragen. In und um München sind das Gloria, Neue Rex, Kino Solln, Cineplex Germering oder das Breitwand-Kino Gauting mit von der Partie.