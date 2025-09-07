Ein Fest der Liebe wird es dann doch nicht so ganz, das Isarinselfest. Trotz besten Wetters und lockender Werbung. Zehntausende strömen am Wochenende an den Fluss zwischen Ludwigs- und Maximiliansbrücke, wo SPD und Arbeiterwohlfahrt jedes Jahr die Isarparallele für Autos sperren lassen für eine Sause mit vielen Essensständen, ein paar Bühnen und ein bisschen Spektakel.

„Eine leuchtende Liebeserklärung an unsere Stadt mit Herz“ versprechen die Veranstalter, eine Drohnenshow am Himmel, von Fest-Sponsor M-Net. So viele Menschen kommen, dass die Polizei am Samstagabend die Ludwigsbrücke für gut eine Stunde für den Verkehr sperrt. Doch dann fällt die luftige Liebeserklärung aus, wegen technischer Probleme. Das GPS-Signal sei zu schwach gewesen, berichtet Isarinselfest-Vorstand Hans Kopp, weshalb die Drohnen sicherheitshalber am Boden geblieben seien. Er sei froh, dass die vielen Besucher gelassen reagiert hätten.

Voll wie in Rimini: Der Kulturstrand am Vater-Rhein Brunnen. (Foto: Florian Peljak)

Steffi Trinker & Band spielten auf der Arabella-Bühne. (Foto: Florian Peljak)

München leuchtet: Die St. Lukas Kirche und die Steinsdorfstraße. (Foto: Florian Peljak)

Ein weiteres Liebesversprechen liegt unterm roten SPD-Zelt aus: ein runder Aufkleber mit den Worten „Sex statt Söder“. Wer dem Aufruf folgt und den QR-Code auf dem Sticker mit dem Handy scannt, wird auf die Seite der Bayern-SPD geleitet: „Herzlich willkommen zu unserem Parteitag in Landshut.“

Wird der Treff der bayerischen Sozialdemokraten in ein paar Wochen zu einem Ort der Wollust? Oder ist alles ein leeres Versprechen? Der Sex-suchende Sozi wird jedenfalls noch informiert, dass am 1. Oktober der Weltseniorentag ansteht.