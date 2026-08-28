Der Niedrigpegel an der Isar hat in diesem Hitzesommer neue Strände entstehen lassen und damit viele Menschen an die Isarufer gelockt. Ein Dauerbrenner für alle Isarfans ist das Isarinselfest, das sich in diesem Jahr auf die Praterinsel konzentriert. Vom Freitag, 4. September, bis Sonntag, 6. September, können Besucherinnen und Besucher in diesem Jahr zwischen Orangerie, Wurzelkeller, Basketballplatz, Parkplatz und Praterstand noch einmal den Spätsommer genießen. Das Beste daran: Der Eintritt ist komplett kostenlos.

Kasperletheater, Bachata-Workshops, Singer-Songwriter-Performances: Das beliebte Isarinselfest legt großen Wert auf Vielfalt und ein breites Kulturangebot unter freiem Himmel. Dass das Fest in diesem Jahr nicht auf die Isar-Brücken ausgedehnt ist, sondern ausschließlich auf der Praterinsel stattfindet, begründen die veranstaltende AWO München und die Münchner SPD mit neuen Sicherheits- und Kostenauflagen. Auch mit möglichen Zugangsbeschränkungen müsse man laut den Veranstaltern rechnen.

Neben der Hauptbühne wird es auf dem ehemaligen Riemerschmidgelände eine Latinobühne sowie eine Familien- und Kleinkunstbühne geben. Und auch am Kulturstrand am Vater-Rhein-Brunnen sowie im Biergarten am Muffatwerk darf mit funky Beats gerechnet werden.

Am Freitag beginnt das Minifestival um 17 Uhr auf der Hauptbühne mit Soul. Wer gerne zu den Blues Brothers oder Aretha Franklin abtanzt, ist bei den Troubleshooters bestens aufgehoben: Die noch recht junge Formation zeichnet sich durch Bläsersätze und funkigen Gesang aus. Wer bei dieser gute-Laune-Musik in Tanzstimmung kommt, kann von 18 Uhr an mit Louisita beim Bachata- und Merengue-Workshop vor der Lationobühne selbst die Hüften schwingen. Um 19 Uhr wird es auf der Hauptbühne mit MondWild melodisch: Hier kommt Singer-Songwriter-Storytelling und Dream House zusammen. Zwischen Clubenergie und Intimität verspricht die Musikerin mit ihren selbst produzierten Sounds atmosphärische Momente. Mit der Band PaukenhundTK wird um 20.30 Uhr bei einer Mischung aus Reggae und Rap dann nochmal ordentlich aufgedreht.

Am Samstag gibt's ein volles Programm

Am Samstag erwartet Besucherinnen und Besucher von 12 Uhr bis 23 Uhr ein volles Programm. Allein auf der Hauptbühne treten sieben Bands auf, ähnlich viele sind es auf der Latino- und Familienbühne. Von Akustik-Rock mit L & M, textstarken Songs der Newcomerin Marina Marie über Folkklänge der sehnsuchtsvollen Kaŝita Kanto bis hin zur Black Hat Blues Band, italienischer Folklore mit Raffaele Quarta & Band sowie den traditionsreichen Rockern The Clouds Munich: Auf der Hauptbühne werden verschiedenste Musikgeschmäcker abgedeckt.

Währenddessen hüpfen von 13 Uhr an originale Hohnsteiner Handpuppen aus der sächsischen Schweiz über die Familienbühne. Um 15 Uhr bieten die Dridröpfchen dort im Anschluss ein Kinderkonzert für den Nachwuchs zwischen drei und neun Jahren – samt Seifenblasen, Mundharmonika und fliegenden Drachen. Ein weiteres Highlight dürfte um 17.30 Uhr das Konzert von Titus Waldenfels und Becky Jay werden, die mit einem vielseitigen Repertoire von Country, Blues und Swing tanzbare Songs für die ganze Familie versprechen.

Auf der Latinobühne wird derweil um 14.30 mit Kinderschminken gestartet. Ab 16 Uhr treten verschiedene Artists aus Venezuela und der Dominikanischen Republik auf, die mit Gesang und Tanzanimation ordentlich aufheizen. Von 20 Uhr an versprechen die Top-Latin-Hits von DJ Ariel Peluche ausgelassene Stimmung bis in die Nacht.

Auch am Sonntag geht es nochmal richtig ab: Auf der Hauptbühne folgt auf den Auftritt der Band Oimrausch um 11 Uhr Samba. Mit Alexander Zankl sowie felsongwriter gibt es um 13 und 14 Uhr mehr Singer-Songwriting. Sogar Metalsounds erklingen, vorgetragen von Ronny Wels um 15 Uhr. Nach Brass um 16 Uhr und bayrisch eingefärbten Texten von Roland Hefter um 18 Uhr lässt sich der Tag mit dem Gesang der RolliGang von 19 Uhr an entspannt ausklingen.

Auch die Familien- und Latinobühne halten am Sonntag weitere Acts bereit, wie das Basteln einer Piñata um 13 Uhr und den Salsa- und Bachataworkshop um 16 Uhr. Wer nach all dem Programm noch Energie hat, kann diese bei den Latin Hits von DJ Low ab 19 Uhr noch ein vorerst letztes Mal unter freiem Himmel rauslassen.