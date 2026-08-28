Das Sommerfest war bereits Anfang August, die ersten Gäste saßen auch danach schon mit einem Bier in der Sonne, so richtig los ging es an der Floßlände aber erst an diesem Freitag um 12 Uhr: Dann nämlich eröffnete nach zweieinhalb Jahren ganz offiziell das Isarflimmern. So soll die einstige Gaststätte auf dem Gelände des Campingplatzes in Thalkirchen von nun an heißen. Und die Vorfreude bei Klaus Bartl, der den Platz seit nunmehr elf Jahren betreibt, war groß: Er wünsche sich für den Ort, „dass er die Reputation erwerben kann, die er verdient hat“. Auch bei den Münchnerinnen und Münchnern im Übrigen.

Ein Blick genügt, um zu verstehen, was Bartl meint: Aus dem in die Jahre gekommenen 70er-Jahre-Bau mit der kleinen Terrasse ist ein schmucker Holzbau geworden, der sich optisch an die umliegenden Bäume schmiegt, die Terrasse, die ein kleines Stück übers Wasser ragt, bietet nun fast doppelt so viel Platz für Gäste. Auch im kleinen Gastraum dominiert Holz, hier fehlte kurz vor der Eröffnung nur noch ein wenig Deko: ein Bild vom Karwendel an der Wand über dem langen Tresen, ein Floß über dem Stammtisch.

Der Ort ist kaum wiederzuerkennen. Und geht es nach Bartl, dann hat das Isarflimmern nun sogar das Potenzial, zum „Aushängeschild für München“ zu werden. Die Holzhütte, die er und sein Geschäftspartner Christian Erhardt – mit dem er auch schon seit Jahren das Hotel und Gasthaus Almwirt in Haar betreibt – interimsmäßig aufgestellt hatten, um den gastronomischen Betrieb zumindest ein Stück weit am Laufen zu halten, ist damit Geschichte.

Das Isarflimmern soll aber nach wie vor eher ein Imbiss bleiben, sprich, es bleibt bei Selbstbedienung. Auch die hausgemachten Pizzen aus dem mit Schamott ausgekleideten Steinofen wird es wieder geben, dazu aber nun auch saisonal wechselnde Gerichte, vom Schweinebraten bis hin zum Gemüse aus dem Wok kann Bartl sich viel vorstellen. Schön fände er auf der kleinen Fläche etwas unterhalb der Terrasse am Eingang auch eine Art Garküche. Aber eins nach dem anderen. Jetzt soll es erst einmal losgehen.

Die Terrasse, die leicht über das Wasser an der Floßlände ragt, ist nun fast doppelt so groß wie früher. Foto: Stephan Rumpf

Und man muss sagen: Auch wenn der Imbiss selbst soweit fertig ist, dass dem Betrieb nichts mehr im Weg steht, für den angrenzenden Campingplatz gilt das nicht – oder zumindest nur in Teilen. Von rund 450 Stellplätzen – für die Dauer der Wiesn sind es, weil enger zusammengerückt wird, in der Regel noch ein paar mehr – können derzeit nur gut 200 an Camper vermietet werden. Und das, obwohl die Bauarbeiten ursprünglich mal bis Mitte 2026 hätten abgeschlossen sein sollen.

Die MRG Münchner Raumentwicklungsgesellschaft mbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Stadt, die den Platz langfristig an Bartl verpachtet hat, gibt sich gleichwohl zuversichtlich: Die Bauarbeiten seien „weitgehend im Plan“. Mit der Inbetriebnahme der verbleibenden beiden Sanitärgebäude würden im September „die baulichen Sanierungsarbeiten erfolgreich abgeschlossen“, mit der Erneuerung der Strom- und Trinkwasserversorgung sowie Entwässerung sei man schon fertig. Bis Ende des Jahres, so heißt es, seien dann aller Voraussicht nach auch die Freianlagen und die Stellplätze hergestellt – womit dann „erstmals in der Historie“ des Campingplatzes ein Winterbetrieb möglich sei. 13,1 Millionen Euro hat die MRG eigenen Angaben zufolge ausgegeben.

Bartl, der selbst noch mal einen mittleren sechsstelligen Betrag investiert hat, ist anzuhören, dass er es kaum erwarten kann, wenn der Campingplatz endlich keine Baustelle mehr ist. Im eigenen Interesse, aber auch in dem der Gäste. „Die waren teilweise sehr geduldig mit uns“, sagt er, stellenweise hätten etwa nicht alle Stellplätze über fließendes Wasser verfügt. Gleichwohl gelte auch in Zukunft: „Es wird kein 5-Sterne-Platz, sondern bleibt ein solider 3-Sterne-Standard.“ Für die Gäste, von denen die meisten kommen, um München zu erkunden, sei das ohnehin völlig ausreichend. Dass sie nun abends auf der Terrasse des Isarflimmern ein Augustiner Helles für 4,10 Euro bekommen – gelegentlich sogar vom Holzfass – und den Flößern bei der Arbeit zuschauen können, wertet den Platz aus Sicht von Bartl aber definitiv auf.

Apropos Flößer: Die Baustelle auf dem Campingplatz ist gerade gar nicht Bartls größte Sorge. Immerhin ist er dadurch, dass Alexander Egger, der gegen die Zeltvergabe klagt, den Vertrag für seine Münchner Stubn nicht unterschrieben hat, im Juli recht unverhofft zu einem Wiesnzelt gekommen, dem Flößerstadl nämlich. Mit dem Namen will er diese Münchner Tradition auf der Wiesn verankern. Optisch soll das Zelt, das sie sich von der Firma Schmid Kunstholzbau gemietet haben, gleichwohl eher an eine Alm erinnern. Ausgeschenkt wird, wie im Isarflimmern, Augustiner vom Holzfass, aber freilich auch Champagner und Wein.

Klaus Bartl betreibt den Campingplatz samt Imbiss bereits seit elf Jahren. Foto: Stephan Rumpf

Von den insgesamt 450 Stellplätzen auf dem Campingplatz können aufgrund der Bauarbeiten derzeit nur etwa 200 vermietet werden. Foto: Stephan Rumpf

Einmal mehr will Bartl dieses Unterfangen mit seinem langjährigen Geschäftspartner Erhardt stemmen, zudem packen die Söhne der beiden, Luis Bartl und Julius Erhardt, mit an. Geplant ist eine Hühner- und Entenbraterei; mit der üblichen halben Ente mit Blaukraut und dem halben Hendl mit Kartoffelsalat wollen sie sich aber nicht begnügen. Bartl denkt an Delikatessen wie Entenrillette oder geräucherte Gänsebrust. Im Straßenverkauf soll es außerdem etwas geben, das er „die Ente ist auf den Hund gekommen“ nennt und der Beschreibung nach einem Hotdog ähneln dürfte, dazu eine Art Burger mit gerupftem Entenfleisch – die gängigeren englischen Begriffe vermeidet Bartl an dieser Stelle lieber. Nicht, dass es noch Ärger gibt, soll doch die bayerische Tradition im Fokus des Oktoberfests stehen.

Den geeigneten Küchenchef für sein Vorhaben glaubt Bartl jedenfalls schon gefunden zu haben: jenen von der einstigen Münchner Stubn nämlich. Überhaupt habe er von seinem Vorgänger Personal übernehmen können, so Bartl. Auch der ein oder andere Gast dürfte statt bei den Eggers nun bei den Bartls und Erhardts einen Tisch gebucht haben, abends jedenfalls sei man schon ausgebucht, lässt Bartl wissen. Und klar, auch die Flößer hätten sich angekündigt.

Bartl selbst musste seine eigenen reservierten Wiesntische nach der kurzfristigen Zusage für ein Zelt wieder loswerden und wird wohl heuer auch nicht viel Zeit zum Feiern haben. Die After-Wiesn-Party auf dem Campingplatz wird wohl daher ohne ihn stattfinden. Aber immerhin seine Gäste haben nun mit dem Isarflimmern endlich wieder einen schönen Ort zum Feiern.

Isarflimmern, Zentralländestraße 49, Öffnungszeiten: täglich 12 bis circa 21 Uhr