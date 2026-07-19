Eine Party an der Isar mit mehreren Hundert jungen Leuten hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag aufgelöst. Anlass für den Einsatz an der Wittelsbacherbrücke sei kurz nach Mitternacht ein Notruf gewesen. Demnach sei eine Person unterhalb der Brücke mit einem Messer gesehen worden.

Die Polizei habe aber niemanden mit Messer entdeckt. Stattdessen seien die Beamten von mehreren Partyteilnehmern über eine Schlägerei informiert worden. Ein 16-Jähriger habe sich gemeldet und berichtet, dass er von mehreren Personen verfolgt und mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sei. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Durch Ansprache der Feiernden und die starke Polizeipräsenz habe sich die Menschenansammlung aufgelöst.