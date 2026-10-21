In kräftigem Grün heben sich die Pflanzen an mehreren Stellen vom grauen Flussbett ab. Gelbe Blüten sind zwischen den Blättern zu sehen, und wer genauer hinschaut, erkennt Früchte, die an den Sträuchern hängen: runde, nicht ganz reife Tomaten .

Das Gewächs erstreckt sich über die gesamte Flussinsel, die durch das Niedrigwasser der Isar zum Vorschein gekommen ist. Trotzdem sind die Tomaten alles andere als leicht zu finden. Die wenigen Spaziergänger, die bei den kalten Oktober-Temperaturen in den Maximiliansanlagen unterwegs sind, nehmen keine Notiz von ihnen – bis auf eine.

Tanja Owusu ist am vergangenen Wochenende mit ihrem Freund an der Isar in ihrer früheren Nachbarschaft unterwegs. Sie kennt sich dort aus und weiß, wo ein schmaler Weg die Böschung hinunter zum Wasser führt und an welcher Stelle man trockenen Fußes auf die Steininsel gelangt. Dass dort Tomaten wachsen, ist aber auch für sie neu.

Tanja Owusu hat die Tomaten zufällig bei einem Spaziergang an der Isar gefunden. Foto: Pauline Böwing

Der Untergrund, die Temperatur – auf den ersten Blick keine idealen Bedingungen für die Pflanzen. Trotzdem sind sie an mehreren Stellen im Flussbett zu finden. Tatsächlich handelt es sich aber um keine Laune der Natur, sondern wohl um die Überreste eines Picknicks im vergangenen Jahr. Das vermutet zumindest Thorsten Thron. Er ist eigentlich gelernter Groß- und Außenhandelskaufmann, aber mit einer Sammlung von mehr als 1000 Tomatensorten in München und Umgebung der Experte, wenn es um die roten Früchte geht.

Einen natürlichen Ursprung der Tomatenpflanzen im Isarbett schließt er aus, denn das Gemüse ist bei uns nicht heimisch, sondern stammt aus Südamerika. „Jemand wird dort etwas liegen oder fallen gelassen haben, und die Isar hat die Samen dann verteilt“, sagt Thron. Im vergangenen Winter dürften die Samen dann fermentiert haben und verwittert sein. Danach reichten Sonne und Wärme für das isareigene Tomatenbeet.

Die Samen stammen somit nicht von einer Wildtomate, sondern von einer klassischen Kulturtomate, wie man sie aus dem Supermarkt kennt. Da die Isar als besonders sauberer Fluss bekannt ist, hält Thron es für unbedenklich, die Früchte zu essen.

Auf der Flussinsel sind zahlreiche Pflanzen zu sehen. Foto: Pauline Böwing

Der Steinuntergrund ist für die Tomatenpflanzen dabei keineswegs ungewöhnlich, erklärt der Experte. Steinhänge, wenig Nährstoffe, dafür Sonne – das sei das natürliche Habitat der Tomate.

Nun weiß jeder Münchner, dass der Wasserstand der Isar stark schwanken kann. Wo an einem Tag eine Steininsel aus dem Wasser ragt, kann am nächsten Tag schon ein reißender Strom herrschen. Wer einen Blick auf die Isartomaten werfen will, muss sich jedoch nicht beeilen, um dem nächsten Regenguss zuvorzukommen. Kurze Überschwemmungen können die Tomaten überdauern.

Die Samen der Pflanzen sind ebenfalls widerstandsfähig und können trotz niedriger Temperaturen überwintern. Nur ein richtiges Hochwasser mit Schlamm und Geröll würde es schaffen, sie wegzuspülen, erklärt Thron. Nächstes Jahr werden daher vermutlich wieder Tomaten im Isarbett zu finden sein und die grauen Steine ein wenig grüner machen.