Ein 46 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend beim Schwimmen in der Isar in Not geraten, sodass er gerettet werden musste. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 19 Uhr auf Höhe der Tierparkbrücke in Thalkirchen versucht, den Fluss zu durchqueren. Dabei verließen ihn offensichtlich die Kräfte und er hielt sich an einem Stein fest. Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, wählten den Notruf.