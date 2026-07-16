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TierparkbrückePolizisten retten 46-Jährigen aus der knietiefen Isar

In der Nähe der Tierparkbrücke geriet ein 46-Jähriger in der Isar in Not - und musste gerettet werden (Archivbild).
In der Nähe der Tierparkbrücke geriet ein 46-Jähriger in der Isar in Not - und musste gerettet werden (Archivbild). Johannes Simon

Den Mann verlassen beim Durchqueren des Flusses offensichtlich die Kräfte. Sogar ein spezialisierter Wasserretter muss für die Hilfsaktion eingeflogen werden.

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Ein 46 Jahre alter Mann ist am Mittwochabend beim Schwimmen in der Isar in Not geraten, sodass er gerettet werden musste. Wie die Polizei mitteilte, habe der Mann gegen 19 Uhr auf Höhe der Tierparkbrücke in Thalkirchen versucht, den Fluss zu durchqueren. Dabei verließen ihn offensichtlich die Kräfte und er hielt sich an einem Stein fest. Passanten, die auf die Situation aufmerksam wurden, wählten den Notruf.

Zwei Streifenpolizisten kamen dem als „korpulent“ beschriebenen Mann umgehend zu Hilfe, schafften es jedoch nicht, ihn aus dem knietiefen Wasser zu hieven. Per Rettungshubschrauber wurde dann ein spezialisierter Wasserretter eingeflogen und zum Ort des Geschehens abgeseilt. Mit vereinten Kräften gelang es, den unterkühlten 46-Jährigen aus der Strömung zu holen und in ein Krankenhaus zu bringen.

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