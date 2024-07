Waldwirtschaft Großhesselohe

Detailansicht öffnen Die Waldwirtschaft Großhesselohe ist als Jazzbiergarten bekannt. (Foto: Claus Schunk)

Der große Biergarten der Waldwirtschaft – oder „Wawi“, wie überall geschrieben steht – liegt wenige Radminuten südlich der Großhesseloher Brücke auf einer Anhöhe mit Blick ins Isartal. Wobei man kaum noch Wasser erspähen kann, so dicht wuchert das Grün auf dem Waldhang. Bekannt ist die Wawi vor allem für ihren „Jazzbiergarten“. Denn an jedem Tag der Woche gibt es hier von mittags bis abends Live-Jazz, und zwar unabhängig vom Wetter. Da die Musiker wochenweise verpflichtet werden, spielen sie auch bei Regen und sind dabei unter ihrem kleinen Pavillon inmitten der Biergarnituren genauso geschützt wie die Gäste auf der überdachten Wirtsterrasse.

Hier werden neben fleischigen Wirtshausklassikern wie Schweinsbraten (17,50 Euro) und Kalbsschnitzel (29,50 Euro) auch Vegetarisches und Fischgerichte serviert. Wer es preiswerter mag, wird nebenan im Selbstbedienungsbereich des Biergartens fündig. Eine der vielen Buden, die sich bis zum Kinderspielplatz am hinteren Rand des Biergartens aneinanderreihen, verkauft Steckerlfische; unter der Woche ab Nachmittag, am Wochenende ab 12 Uhr, allerdings nur bei schönem Wetter.

Waldwirtschaft Großhesselohe, Georg-Kalb-Straße 3, 82049 Pullach, Telefon: 089 74994030, täglich von 11.30 bis 23 Uhr

Biergarten zum Flaucher

Detailansicht öffnen Der Biergarten zum Flaucher bietet Schatten, Verpflegung und für die kleinen Gäste einen Spielplatz. (Foto: Catherina Hess)

Der Biergarten zum Flaucher zwischen der Brudermühl- und Thalkirchner Brücke bietet viel Komfort für Eltern und Kinder – schattig, gepflegt und nicht zu groß. Neben normalen Bierzeltgarnituren gibt es auch zwei Sitzgruppen für bis zu 20 Personen und im hinteren Teil des Biergartens, niedrige, bunt lackierte Kaffeetische. Die Bierbänke haben sogar Lehnen, so bleiben einem die Rückenschmerzen Tag erspart. Während Eltern für Spareribs, Haxn, Hendl und Ochsensemmeln an der Selbstbedienung anstehen, können sich Kinder auf der weitläufigen Wiese gegenüber oder daneben auf dem „Seidenspinner Spielplatz“ austoben, der erst vor zweieinhalb Jahren neu eröffnet wurde.

Biergarten zum Flaucher, Isarauen 8, 81379 München, Telefon: 089 7232677, bei schönem Wetter täglich ab 12 Uhr

Schinderstadl

Detailansicht öffnen Der Schinderstadl liegt direkt an der Isar, nur wenige Gehminuten vom Biergarten zum Flaucher entfernt. (Foto: Catherina Hess)

Der Schinderstadl liegt wenige Gehminuten vom Biergarten zum Flaucher entfernt, direkt am Isarwerkkanal neben dem Isarwerk Zwei. Wie der Flaucher-Biergarten wird der Stadl von der Familie Haberl betrieben, die auf dem Oktoberfest die Ochsenbraterei unterhält. Deshalb gibt es hier die Ochsenbratwurst in der Semmel, aber auch Schmalznudeln, Kuchen und warme Getränke. Wenn der große Biergarten-Bruder nebenan geschlossen hat, bietet der Schinderstadl an grauen Tagen Spaziergängern To-Go-Geschäft an. Sofern es nicht gerade in Strömen regnet.

Schinderstadl, Isarauen 2, 81379 München, Telefon: 089 28859686, bei trockenem Wetter täglich ab 12 Uhr

Kiosk „1917“

Detailansicht öffnen Das Kiosk 1917 an der Tierparkbrücke von Johannes Bayerlein. (Foto: Stephan Rumpf)

Jede Münchnerin und jeder Münchner hat schon einmal vom Kiosk an der Reichenbachbrücke gehört, gewissermaßen dem Ur-Späti der Stadt. Doch flussaufwärts finden sich noch weitere Kioske, die auch einen Besuch wert sind. Der Coffee-Shop „1917“ an der Tierparkbrücke zum Beispiel. Er hat die ideale Lage für eine Kaffeepause auf dem Weg zum Baden an der Floßlände oder im Maria-Einsiedel-Bad, oder um mit einem Kaffee den Isarwerkkanal entlang zu spazieren. Man kann den Barista-Kaffee aus der Siebträgermaschine aber auch auf der kleinen Terrasse genießen, zusammen mit einem ofenfrischen Franzbrötchen.

Kiosk 1917, Tierparkstraße 2, 81379 München, Telefon: 089 71930200, bei schönem Wetter täglich 10-18 Uhr

Kiosk „Isarwahn“

Detailansicht öffnen Das Kiosk Isarwahn an der Wittelsbacherbrücke ist auch nach Sonnenuntergang ein spannender Ort. (Foto: Stephan Rumpf)

Den Kiosk „Isarwahn“ an der Wittelsbacherbrücke rechts der Isar könnte man als Verkehrshindernis bezeichnen. An sonnigen Tagen flitzen seine Besucher scharenweise über die vielbefahrene Brücke. Ihr Wagemut wird belohnt. Neben dreierlei Hellem und dem „Bier des Quartals“ stehen Spritz, Alkoholfreies und Snacks wie Landjäger und Obatzter auf der Karte. Tagsüber genießt man sein Bier am besten nebenan mit den Füßen im Wasser, am Abend trinkt es sich lauschig an den Holztischen unter Lichterkettenschein.

Kiosk Isarwahn, Schyrenplatz 1, 81543 München, Telefon: 089 30640268, bei schönem Wetter täglich von 13 bis 23 Uhr

Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke

Detailansicht öffnen Christa Fingerle betreibt den Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke. (Foto: Stephan Rumpf)

Der bunt besprühte Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke ist schon seit 1951 im Familienbesitz. Bei schönem Wetter verkauft hier Christa Fingerle an jedem Tag der Woche vor allem Eis und Getränke, vom Bier bis zum Kaffee. Alles außer Schnaps, denn der mache aggressiv, sagt sie. Hier an den Stehtischen unweit vom Rosengarten geht es ruhig zu, sofern nicht gerade ein Zug über die Brücke fährt. Gegen den kleinen Hunger helfen belegte Semmeln oder Wienerle auf die Hand, die auch erst ins Wasser kommen, wenn der Gast sie bestellt. „Alles frisch“, sagt Fingerle.

Kiosk an der Braunauer Eisenbahnbrücke, Teutoburgerstraße 11, 81543 München, Telefon: 089 664429, bei schönem Wetter täglich von 10 bis 20 Uhr

Kulturstrand auf der Corneliusbrücke

Detailansicht öffnen Am Kulturstrand auf der Corneliusbrücke laden Liegestühle und Live-Musik zum Verweilen ein. (Foto: Stephan Rumpf)

Beim Kulturstrand auf der Corneliusbrücke kann man sich nicht an der Isar, sondern auf der Isar im Liegestuhl zurücklehnen. Für dieses Projekt wird jedes Jahr der Isarbalkon an der Corneliusbrücke mit Sand aufgeschüttet. Darauf sind Palmen, Liegestühle mit Blick auf Bühne und Fluss-Panorama sowie eine Strandbar mit Spritz, Longdrinks und Cocktails (je 10 Euro) aufgebaut. Im Rücken der Bar gibt es außerdem einen Foodtruck mit Pommes (5 Euro) und verschieden belegten Flammkuchen (ab 8 Euro). Dazu macht ein Münchner Telekommunikationsanbieter als Sponsor ein Kulturprogramm mit insgesamt acht Live-Konzerten möglich. Das volle Programm mit Konzerten, DJ-Abenden und Terminen für Pop-Up-Yoga wird auf der Webseite und den Social-Media-Kanälen des Kulturstrandes fortlaufend aktualisiert.

Kulturstrand auf dem Isarbalkon der Corneliusbrücke, 80469 München, Programm und Infos: www.kulturstrand.org, bei schönem Wetter täglich von 12 bis 23 Uhr

Frau im Mond Dachterrasse

Detailansicht öffnen Die Frau im Mond auf der Dachterrasse bietet einige gute Cocktails mit Blick auf die Isar. (Foto: Stephan Rumpf)

Auf der gegenüberliegenden Seite der Corneliusbrücke liegt der Eingang zur Frau im Mond Dachterrasse im Deutschen Museum. Über einen eigenen Fahrstuhl geht es nach oben ins Museumsrestaurant, auf deren Terrasse sich ein Ausblick über drei Isarbrücken auftut – perfekt für einen Sundowner zu DJ-Klängen. Zum Anstoßen gibt es Bier, Weine, Longdrinks und Cocktails. Oder aber man bestellt gleich für die ganze Runde eine eineinhalb Liter große Rakete zum Selbstzapfen, gefüllt mit Spritz, Weinschorle oder einer Cocktail-Kreation des Hauses („Frau im Mond Spezial Rakete“ für 95 Euro). Tagsüber gibt es Frühstück und einen Mittagstisch mit Selbstbedienung. Es lohnt sich, vor dem Besuch auf die Webseite zu schauen, denn die Dachterrasse ist eine beliebte Event-Location und oft für geschlossene Gesellschaften reserviert. Online gibt es außerdem aktuelle Veranstaltungshinweise, zum Beispiel für Afterwork-Events oder das Sommerfest am 27. Juli.

Frau im Mond, Museumsinsel 1, 80538 München, Telefon: 089 89058457, täglich von 9 bis 17 Uhr, Donnerstag bis Samstag zusätzlich von 18 bis 23 Uhr

Boazn – Öffentliche Bedürfnisanstalt

Detailansicht öffnen Einst war es eine öffentliche Toilette, nach acht Jahren der Planung konnte die Boazn dann endlich in Betrieb genommen werden. (Foto: Robert Haas)

Acht Jahre hat es gedauert, bis Yilmaz Demir im Sommer 2023 seine „Boazn“ im früheren WC-Häuschen am Fuß der Ludwigsbrücke eröffnen konnte. So lange dauerte der Kampf mit Umbauarbeiten, behördlichen Auflagen und Finanzierung. Doch nun feiert die „Öffentliche Bedürfnisanstalt“ an diesem Wochenende bereits ihren ersten Geburtstag. Demir hat es im ersten Jahr krachen lassen, von der lang ersehnten Eröffnung, über Silvester unterm beheizten Außenpavillon, bis hin zu Afterwork- und Sundowner-Events auf der vollen Terrasse.

SZ Plus Baden mitten in der Stadt : „Isar am Morgen muss sein“ Ganz in der Früh herrscht eine magische Atmosphäre an der Isar. Keine Griller, keine Gröler. Dafür Menschen, die wissen, wie man in den Tag startet. Von Lisa Sonnabend und Mark Siaulys Pfeiffer

Anders als die meisten Münchner Bars mit Live-DJ muss sich die Boazn bei all den Feierlichkeiten auch keine Sorgen machen, dass es zu Anwohnerbeschwerden kommt. Der Vorteil, wenn man einen Fluss wie die Isar vor der Tür hat, ist nämlich, dass sie jeden Bass schluckt – eine Ausnahme in der hiesigen Außengastronomie, wo sich die Gäste weder an Lautstärkeregelungen noch an Öffnungszeiten halten müssen. Denn hier gilt: Open End.

Boazn – Öffentliche Bedürfnisanstalt, Karl-Müller-Weg 2, 81667 München, Telefon: 0179 4944395, Montag bis Freitag ab 14 Uhr, Samstag und Sonntag ab 12 Uhr