6. Juni 2019, 01:16 Uhr München Mann rettet Pärchen mit Slackline aus der Isar

Erst fiel die Frau in den stark strömenden Fluss, als ihr Freund sie retten wollte, fiel auch er hinein. Der Sportler knotete einen langen Gurt zusammen und warf ihn den beiden ins Wasser.

Mit einer Slackline hat ein Mann ein Pärchen aus der stark strömenden Isar in München gezogen und so wohl das Leben der jungen Leute gerettet. Die 28 Jahre alte Frau wollte am Mittwoch ihre Füße in dem Fluss abkühlen, als sie nach Angaben der Feuerwehr das Gleichgewicht verlor und ins Wasser fiel. Ihr 29-jähriger Freund wollte sie noch festhalten, fiel aber ebenfalls in die Isar. Durch die Strömung geriet das Paar in eine Wasserwalze und wurde an eine Beckenmauer gespült, an der sich beide festhielten.

Die Hilferufe hörte der Mann, der mit der Slackline - einem Gurt zum Balancieren - in der Nähe übte, wie es weiter hieß. Er verknotete seine Ausrüstung zu einem langen Gurt und warf ihn dem Pärchen im Wasser zu. Bis die Feuerwehr eintraf, konnten sich beide daran festklammern. Taucher der Feuerwehr halfen ihnen aus dem Wasser. Mit einer leichten Unterkühlung und blauen Flecken kamen sie in eine Münchner Klinik.