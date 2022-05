Nicht nur in den Landkreisen München und Bad Tölz-Wolfratshausen gelten Regeln für das Bootfahren auf der Isar, auch die Stadt erlaubt den Spaß nur in genau festgelegten Flussabschnitten. Freizeitkapitäne dürfen laut Bade- und Bootverordnung von Süden aus nur bis 100 Meter nach der Thalkirchner Brücke am Tierpark fahren - davor sind Wehr und Floßrutsche an der Marienklause allerdings davon ausgenommen, dort müssen die Gefährte also um die Brücke herum getragen werden. Freigegeben sind im Süden der Stadt auch einzelne Bereiche der Isarkanäle und von Maria-Einsiedel-/Mühlbach in Thalkirchen. Ein zweiter größerer Abschnitt weiter im Norden beginnt an der Max-Joseph-Brücke, das ist die Verlängerung der Tivolistraße, und reicht bis 200 Meter vor das Oberföhringer Wehr. Allerdings kann die Stadt das Bootfahren wie auch das Baden zeitweise auf der ganzen Isar verbieten: Das war etwa während des Hochwassers im vergangenen Juli der Fall, als die Pegel Meldestufe 2 erreichten. Damals riss die Strömung Unmengen an Treibgut mit, Strudel und Wasserwalzen konnten entstehen. Feuerwehr und Wasserretter mussten zu mehreren Notfällen ausrücken. Promillegrenzen, Musik- und Glasflaschenverbote wie im Landkreis München oder saisonale Einschränkungen wie im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen gibt es in der Stadt jedoch nicht.