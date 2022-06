Großeinsatz in der Nacht: 26-Jähriger in Isar gefallen

Ein Mann ist in der Nacht auf Samstag in die Isar gefallen und hat damit einen Großeinsatz der Rettungskräfte ausgelöst. Um 3.15 Uhr sei an die Integrierte Leitstelle gemeldet worden, dass auf Höhe der Reichenbachbrücke eine Person im Wasser treibe, teilte die Berufsfeuerwehr München am Samstag mit. Der Einsatzführungsdienst, zwei Wasserrettungseinheiten, ein Löschzug der Berufsfeuerwehr sowie mehrere Streifenwagen der Polizei München fuhren umgehend an den Ort.

An der Einsatzstelle wurde ein 26-jähriger Mann mit durchnässten Klamotten auf einem Mittelsteg entdeckt. Er gab an, dass er etwa fünf Meter vom Uferrand von der Reichenbachbrücke ins Wasser gefallen war. Er konnte sich selbst an Land retten, war aber unterkühlt. Feuerwehr und Rettungsdienste brachten ihn mit Hilfe eines Flaschenzugs zurück auf die Brücke und fuhren ihn anschließend in ein Münchner Krankenhaus.