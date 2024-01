Ein 22-Jähriger hat einem älteren Mann mit einem Sprung in die Isar das Leben gerettet. Der 80-Jährige war am Donnerstag gegen 16.30 Uhr auf Höhe der Max-Joseph-Brücke von Passanten in der Isar treibend entdeckt worden. Der Passant, ein Rettungsschwimmer der Deutschen Bundeswehr, erkannte die Gefahr, entkleidete sich und sprang in Wasser. Dem erfahrenen Eisschwimmer gelang es, den Mann auf Höhe der Thomas-Mann-Allee im Wasser einzuholen und mithilfe weiterer Passanten an Land zu ziehen, teilte die Feuerwehr München mit.