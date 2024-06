München:20-Jähriger gerät in Wasserwalze an Isar – Jugendliche retten ihn

Ein 20-Jähriger ist in München von drei Jugendlichen aus einer Wasserwalze an der Isar gerettet worden. Als die Rettungskräfte am Dienstag gegen 17 Uhr an der Marienklause in Thalkirchen ankamen, hätten die drei den leblosen Mann bereits aus der Walze befreit, teilte die Feuerwehr am Mittwoch mit.