München:Großeinsatz an der Isar - 14-Jähriger vermisst

Einsatzkräfte haben am Freitagabend bei einem Großeinsatz nach einer Person gesucht, die beim Schwimmen in der Isar in Not geraten sein soll. Zwei Hubschrauber, mehrere Streifenwagen sowie Rettungsdienst und Feuerwehr waren zwischen Marienklausenbrücke und Oberföhringer Stauwehr unterwegs und suchten die Isar ab.

Ob wirklich ein Schwimmer oder Badender abgetrieben ist und Hilfe brauchte, konnte die Polizei am Freitagabend zunächst gar nicht bestätigen. Gegen 19.15 Uhr wurde die Suchaktion beendet. Erst am Samstagvormittag teilte die Münchner Feuerwehr mit, dass ein 14 Jahre alter Junge vermisst wird.

Der Jugendliche war offenbar beim Fußballspielen mit Freunden, als der Ball versehentlich ins Wasser geschossen wurde. Drei Jungen sprangen hinterher, um den Ball aus der Isar holen - allerdings ist die Strömung im Fluss wegen der vorangegangenen Hochwasser und Regenfälle derzeit noch stark. Zwei Jugendliche konnten sich an Land retten konnten, der 14-Jährige geriet in eine Wasserwalze und wurde abgetrieben. Eine Passantin verständigte den Notruf.

Wie die Feuerwehr berichtet, begannen die Einsatzkräfte ihre Suche auf Höhe der Marienklausenbrücke in der Nähe des Münchner Tierparks, wo der Junge ins Wasser fiel. Wegen der starken Strömung habe man das Suchgebiet bis zum Oberföhringer Wehr, also etwa zehn Kilometer weiter, ausgedehnt. Ergebnislos.

Die Freunde und Familie des Jugendlichen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Bis zum Samstagvormittag konnte der 14-Jährige noch nicht gefunden werden.

Das Bootfahren und Baden in der Isar ist seit dem vergangenen Wochenende wieder erlaubt. Das Klimaschutzreferat hatte das Verbot wieder aufgehoben, nachdem der Pegelstand nach den starken Regenfällen erstmals unterhalb der Meldestufe 1 lag. Wegen der starken Strömung besteht allerdings immer noch eine Warnung zur Vorsicht. Die aktuellen Wasserstände sind beim Hochwassernachrichtendienst abrufbar unter www.hnd.bayern.de/pegel/isar.