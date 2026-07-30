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Trockenheit„So eine Situation haben wir bisher noch nicht erlebt“

Lesezeit: 4 Min.

Die Isar, hier rund um die Weideninsel, führt Niedrigwasser.
Die Isar, hier rund um die Weideninsel, führt Niedrigwasser. Robert Haas

Die Isar in München hat einen so niedrigen Pegel wie seit Jahren nicht mehr. Doch das eigentliche Problem sehen Wissenschaftler an anderer Stelle.

Von Justin Patchett

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Wo sonst das Wasser der Isar entlang rauscht, knirschen jetzt die Steine unter den Turnschuhen. Vor der Weideninsel zwischen Wittelsbacher- und Reichenbachbrücke bleibt derzeit eine Kiesbank, das Wasser fließt nur noch an einer Seite vorbei. Aus einer Insel ist eine begehbare Halbinsel geworden. Ursprünglich als Rückzugsort für Tiere gedacht, breiten Badegäste dort ihre Handtücher aus.

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