Zerstörungswut an Bänken, Schildern und Treppen beklagt der Isartalverein - und fordert ein Verbot von Glasflaschen am Fluss.

Von Jürgen Wolfram

Mit der Zahl der Einwohner in der Stadt und der Region München wächst der Druck auf die Erholungsgebiete an der Isar. In neue Dimensionen stoßen dabei nicht nur Probleme mit rücksichtslosen Mountainbikern vor, sondern auch solche mit blindwütiger Zerstörungswut. Treppenstufen werden herausgerissen, Masten mit Wanderwegmarkierungen demontiert und gestohlen, Sitzbänke beschmiert oder demoliert, die Panzerglasplatten von Panoramareliefs zertrümmert. Schäden dieser Art wusste Martin Kiechl bei der Jahreshauptversammlung des Isartalvereins (ITV) im Künstlerhaus am Lenbachplatz in erschreckender Vielzahl aufzuzählen.

Der Vorsitzende hatte aber auch Positives zu berichten. So konnte der 1902 gegründete "Verein zur Erhaltung der landschaftlichen Schönheiten des Isartales und seiner Umgebung" erneut mehrere Grundstücke erwerben, um sie naturnah zu erhalten und zu bewirtschaften. Inzwischen besitzt er 139 solcher Areale mit einer Gesamtfläche von 151 Hektar. Überdies nahm die Zahl der Mitglieder im vergangenen Jahr um zehn Prozent auf 2311 zu. Viele aus der Gefolgschaft sind seit Jahrzehnten dabei, neun Personen sogar schon seit 50 Jahren.

Lang ist die Liste der Aktivitäten, mit denen der ITV seinen Vereinszweck verfolgt. Sie reichen von Weideprojekten über Pflanzaktionen bis zum Unterhalt von Umweltlehrpfaden oder auch zur Veranstaltung naturkundlicher Exkursionen. Zuletzt ist der Ehrenvorsitzende des Vereins, Erich Rühmer, mit Kindern und Jugendlichen im Rahmen des Ferienprogramms des MTV 79 München an der Isar südlich der Tierparkbrücke unterwegs gewesen.

170 Bänke hat der Verein an den Ufern aufgestellt

Ruhebänke aufzustellen und in Schuss zu halten ist gewissermaßen ein Kernanliegen des Isartalvereins. 170 solcher Sitzgelegenheiten hat er bereits an den Flussufern platziert, elf sind allein im vergangenen Jahr hinzugekommen. Ferner gab der Verein unlängst einen neuen Wanderführer ("Wanderfreuden im Oberen Isartal") heraus.

Ausdrücklich würdigte Martin Kiechl bei der Jahreshauptversammlung die "Rahmenplanung innerstädtischer Isarraum". Nur habe sich die Stadt München bisher leider nicht dazu durchringen können, Glasflaschen an der Isar zu verbieten, um Schnittverletzungen durch Scherben zu vermeiden. Bedauerlicherweise lasse auch die Verabschiedung eines Lenkungskonzepts zur Naherholung im Süden von München seit Jahren auf sich warten. Kiechl: "Hier liegt der Ball jetzt bei der Stadt und dem Landkreis München."

Die intensive Öffentlichkeitsarbeit des Isartalvereins zeigt auf verschiedene Weise Wirkung, nicht zuletzt finanzielle. So fällt das Spendenaufkommen sieben Mal so hoch aus wie die Summe der Mitgliedsbeiträge und immer wieder freut sich der Verein über fünf- oder sechsstellige Nachlässe. Unlängst hat sich die Heinz-Sielmann-Stiftung im ITV-Büro an der Arnulfstraße gemeldet - sie lud den Vereinsvorsitzenden ein zu berichten, wie erfolgreiche Umweltarbeit funktioniert. Martin Kiechl kam der Aufforderung gern nach.