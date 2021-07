Klang am Wasser: Beim "Kultursommer an der Isar" legen verschiedene DJs auf, wie hier DJ Aldebaran am Eröffnungswochenende.

Der "Kultursommer an der Isar" bringt Musik in die Stadt. Wie sich der Bereich zwischen Deutschem Museum und Reichenbachbrücke in einen Kultur-Hotspot verwandelt.

Von Anastasia Klimovskaya, München

Noch kurz vor dem offiziellen Veranstaltungsbeginn am 9. Juli konnte man die Techniker mit Schraubenzieher und Hammer am westlichen Isarufer beobachten. Kein Wunder, dass die letzten Vorbereitungen erst so kurzfristig liefen, wenn die Aufbaugenehmigung für den "Kultursommer an der Isar" erst zehn Tage vor der geplanten Eröffnung vom KVR erteilt wurde, die Veranstaltungsgenehmigung kam sogar noch später. Trotz all dieser Schwierigkeiten und des tosenden Unwetters begrüßte der Veranstalter des Projekts und der Vorsitzende vom Verein Isarlust, Benjamin David, die Gäste mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Der von ihm organisierte und längst eröffnete Kulturstrand wird durch viele weitere Bühnen zum "Kultursommers an der Isar" erweitert.