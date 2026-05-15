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MünchenPolizeieinsatz unweit des Deutschen Museums: Zweijähriges Kind in die Isar gefallen

Das Kind stürzte mehrere Meter tief, konnte aber gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden.
Das Kind stürzte mehrere Meter tief, konnte aber gerettet und in ein Krankenhaus gebracht werden. Robert Haas

Eine Mutter ist mit ihren Zwillingen am Fluss unterwegs, als einer der beiden Jungen ein Geländer überwindet und in die Tiefe fällt.

Am Freitagvormittag ist gegen zehn Uhr ein Zweijähriger auf Höhe des Deutschen Museums in die Isar gefallen. Rettungskräfte von Feuerwehr und Polizei waren mit einem größeren Aufgebot im Einsatz.

Gegen 10.30 Uhr meldet die Polizei schließlich, man habe das Kind retten können. Ein Polizist sei flussaufwärts durchs Wasser gelaufen und habe den Jungen von einer Kiesbank an der Corneliusbrücke geholt, sagte ein Polizeisprecher. Der Zweijährige habe nach ersten Erkenntnissen wohl keine schwereren Verletzungen erlitten. Das Kind werde aber ins Krankenhaus gebracht und dort untersucht.

Laut Polizeisprecher war die Mutter mit dem Zweijährigen und seinem Zwillingsbruder am Vormittag in der Nähe des Deutschen Museums unterwegs, als das Kind ein Geländer überwand und in die Tiefe fiel. Die Mutter sei daraufhin hinuntergelaufen, auch mehrere Passanten seien zu Hilfe gekommen. Letztlich habe der Beamte das Kind retten können.

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