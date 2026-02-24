Der Regen in München hält an, der Wasserstand der Flüsse steigt. Das Wasserwirtschaftsamt München hat am Dienstagvormittag deshalb über Katwarn eine Hochwassermeldung für die Stadt und den Landkreis München herausgegeben. Am Dienstagnachmittag soll die Isar demnach die Meldestufe 1 kurzfristig überschreiten. Meldestufe 1 entspricht einem Pegelstand von mehr als 2,40 Metern, Meldestufe 2 wird bei drei Metern erreicht.

Der letzte gemessene Pegelstand lag um 11.30 Uhr bei 1,87 Metern. Das Wasseramt München teilte auf Anfrage der SZ mit, dass die Warnung für Meldestufe 1 konkret bedeute, dass das Wasser der Isar aller Voraussicht nach am Nachmittag das Ufer übertreten wird. Für Spaziergängerinnen und Spaziergänger sollten die Isarauen dann entsprechend nicht mehr zugänglich sein. Eine Hochwasserwarnung für Meldestufe 1 ist allerdings erstmal kein Anlass zu großer Sorge. Der Scheitelpunkt sei bis Mitternacht erreicht, das für morgen angekündigte Hoch könne die Situation eventuell entschärfen.

Hintergrund der erhöhten Pegelstände im Alpenvorland ist nach Angaben des Wasseramts München eine sogenannte Nordanstau-Situation, also ein Regengebiet, das an den Alpen haftet und zu anhaltendem Regen führt. Zu dem Regen kommt der getaute Schnee der vergangenen Tage, die Böden sind entsprechend wassergesättigt.

In München lassen die Niederschläge der Prognose zufolge im Laufe des Tages nach, bis die Isarauen aber wieder trocken sind, wird es noch einige Zeit dauern.