Flauchersteg gesperrt, Marienklausensteg gesperrt, Isarradweg teilweise gesperrt: Durch den starken Dauerregen ist die Isar am Wochenende zwar bedrohlich angeschwollen – das Hochwasser hat bisher aber keine größeren Schäden in München angerichtet.

Am Freitagmorgen wälzten sich noch rund 80 Kubikmeter der cappuccinobraunen Brühe pro Sekunde durch die Stadt, der Pegel lag da bei 1,39 Metern. Am Scheitelpunkt des Hochwassers, ziemlich genau um Mitternacht zwischen Samstag und Sonntag, waren es dann bis zu 443 Kubikmeter, der Pegel stieg auf 3,34 Meter. Zum Vergleich: Bei den größten Hochwasserereignissen in den vergangenen Jahren führte die Isar in München am 22. Mai 1999 bei einem Pegel von 4,69 Metern 830 Kubikmeter pro Sekunde, am 24. August 2005 waren es sogar 5,42 Meter Pegel und 1050 Kubikmeter.

Detailansicht öffnen Die Ufer werden überspült. (Foto: Catherina Hess)

Am Wochenende hat die Isar vorübergehend Meldestufe 2 des Hochwassernachrichtendienstes Bayern überschritten, also die Drei-Meter-Pegelmarke. Da werden sicherheitshalber Flaucher- und Marienklausensteg gesperrt. Bereits ab einem Pegel von 2,40 Meter überflutet die Isar weite Uferbereiche zwischen Thalkirchner Brücke und Corneliusbrücke, ab 2,70 Meter überflutet sie auch zwischen dem Wehr in Oberföhring bis zum Poschinger Weiher und drückt das Grundwasser in Wohngebieten rechts der Isar (Au, Untergiesing, Herzogpark) so nach oben, dass Keller nass werden können und kontrolliert werden sollten. Für diesen Montag werden erneut Regenfälle erwartet. Der Hochwassernachrichtendienst rechnet damit, dass die Isar dann in München noch einmal bis knapp über die Meldestufe 2 ansteigen wird.

Die Feuerwehr empfiehlt, sichere Distanz zu den Isarfluten zu halten. Am Samstagabend musste sie einen 19-Jährigen mit seinem Rollstuhl 200 Meter vor der Sankt-Emmeram-Brücke in Oberföhring aus dem Fluss retten. Er habe sich nach eigenen Angaben das Hochwasser ansehen wollen und sei dann mit seinem Rollstuhl erfasst und ins Wasser gezogen worden. Er blieb unverletzt.