Es regnet und regnet – und regnet immer weiter. Die Unwetterwarnung der Stufe 3, die der Deutsche Wetterdienst bereits am Donnerstag ausgegeben hatte, gilt nun für München bis Sonntagmorgen, 8 Uhr. Es wird weiterhin vor ergiebigem Dauerregen mit Wassermengen bis zu 70 Litern pro Quadratmeter in 24 Stunden gewarnt. Zwischen Freitag, 12 Uhr und Samstag, 12 Uhr, fielen in der Landeshauptstadt 76,4 Liter Regen pro Quadratmeter, wie die Aufzeichnung des Hochwassernachrichtendienstes ausweist.

Die Feuerwehr ist seit den frühen Morgenstunden im Dauereinsatz. In der Nacht und am Morgen waren es vor allem Wassereintritte in Gebäude, zu denen die Helfer gerufen wurden. Teils drückte Grundwasser in die Gebäude, teils liefen Keller durch Starkregen voll, berichtete ein Sprecher. Betroffen waren zunächst vor allem die nordwestlichen Stadtteile Moosach und Aubing.

Bis 12.30 Uhr sind nach Feuerwehrangaben mehr als 110 Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr abgearbeitet. Auch das Technische Hilfswerk war den Angaben zufolge zeitweise eingebunden. Volllaufende Keller oder Tiefgaragen waren demnach oft der Grund für die Alarmierungen, durch den aufgeweichten Boden fielen vereinzelt Bäume um.

Der Isar-Radweg zwischen Thalkirchner Brücke und Reichenbachbrücke ist gesperrt, die Absperrungen am Isarhochwasserbett stehen bereits seit Freitag. Das Münchner Baureferat hatte mitgeteilt, die Wetter- und Abflussentwicklungen sowie die Prognosen für die hochwasserführenden Gewässer in der Stadt genau zu beobachten.

Die Hochwasser-Meldestufe 1 (2,40 Meter) der Isar ist kurz vor Mittag überschritten worden: um 11.30 Uhr stand der Pegel laut Hochwassernachrichtendienst bei 2,42 Metern, um 15.15 Uhr bereits bei 2,83 Metern. Gegen Abend wird mit dem Überschreiten der Stufe 2 (drei Meter) gerechnet. Am Freitagmittag hatte der Pegelstand noch bei 1,50 Meter gelegen.

Wie die Feuerwehr mitteilt, kommt es dann zu weiteren Sperrungen im Bereich Flauchersteg und Marienklausensteg. Sie weist darauf hin, dass auch mit einem steigenden Grundwasserpegel im Bebauungsgebiet Au, Untergiesing und Herzogpark gerechnet werden muss.

In München stehen indes zahlreiche Straßen unter Wasser, etwa der Mittlere Ring zwischen Dachauer Straße und Landshuter Allee. Auch die Ludwigsfelder Straße ist abschnittsweise wegen Hochwassers gesperrt. Auf der Brudermühlstraße zwischen Schäftlarnstraße und dem Anschluss zum Mittleren Ring ist die rechte Spur wegen Überschwemmung gesperrt, auch der Georg-Brauchle-Ring ist halbseitig gesperrt.

Detailansicht öffnen Überflutete Wiesen: Nach dem Dauerregen tritt die Isar an der Reichenbachbrücke über die Ufer. (Foto: Robert Haas)

Am Flughafen München macht man sich aktuell zum Ende der Pfingstferien weniger Sorgen wegen möglicher Überflutungen. Denn bereits beim Bau des Flughafens sind viele Kanäle rund um das Gelände angelegt worden, die auch große Wassermengen aufnehmen können, wie ein Sprecher am Freitag sagte. Auch sei das Grundwasser schon damals auf dem Gelände abgesenkt worden. Die Start- und Landbahnen fallen zudem an den Seiten leicht ab und sind „gegroovt“ – das bedeutet, dass Querrillen in die Bahnen gefräst sind. Beides sorgt dafür, dass auch große Regenmengen nicht für Aquaplaning bei den Flugzeugen sorgen.

Die Deutsche Bahn hält einer Sprecherin zufolge Technik und Reparaturfahrzeuge vor. Mitarbeitende und Räumkräfte bereiten sich auf einen möglichen Einsatz vor, um Schienen und Strecken nach Unwettern möglichst schnell wieder befahrbar zu machen.

Detailansicht öffnen Der Deutsche Wetterdienst rechnet auf den Straßen mit Behinderungen durch den Dauerregen. (Foto: Robert Haas)

Das von Samstagnachmittag an geplante Straßenfest Corso Leopold in Schwabing mit in der Regel mehr als 100 000 Besuchern soll trotz der Wetterwarnung stattfinden. Auch das Zamanand-Festival zwischen Siegestor und Odeonsplatz findet laut Webseite der Veranstalter statt, wenn auch voraussichtlich am Samstag mit Schirm und Regenjacke.

Zuletzt hatte es in München im Mai 2019 so viel geregnet. Am 20. Mai des Jahres zeichnete der Deutsche Wetterdienst einen 24-stündigen Messwert von 71,2 Liter pro Quadratmeter auf. Die größte aufgezeichnete Menge gab es während des Zweiten Weltkriegs: Am 30. Mai 1940 wurden 155,2 Liter Regen pro Quadratmeter in München gemessen.