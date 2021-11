Dank Sylvensteinspeicher und Renaturierung im Oberlauf gelten die Münchner Isarufer als relativ hochwassersicher. Unter dem Eindruck der jüngsten Flutwasserkatastrophen drängt der Bezirksausschuss Altstadt-Lehel dennoch darauf, auch den innerstädtischen Flussabschnitt auf Verbesserungsmöglichkeiten hin zu untersuchen. Zu klären wäre demnach eventueller Sanierungsbedarf durch Ausspülungen an den Ufermauern in der nur zeitweise überfluteten Zone zwischen Maximilians- und Max-Joseph-Brücke. Zugleich sähen die Stadtteilpolitiker gerne geprüft, ob die Isar nicht durch weiteren Rückbau der Uferbefestigungen mehr Platz bekommen könnte. Nicht mehr blind verlassen möchten sie sich auch auf die Rückhalteräume für lokalen Starkregen in der innerstädtischen Kanalisation. Sie fordern Auskunft über die aktuellen Kapazitäten und eine etwaige Anpassung der Niederschlagsprognosen an die Klimakrise.