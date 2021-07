Er hatte mehrere metallische Gegenstände am Fluss entdeckt und sie mitgenommen. Als er erkannte, was da vor ihm liegt, rief er die Polizei.

Ein Fund an der Isar hätte einem Mann am Samstag das Leben kosten können. Der hatte mehrere metallische Gegenstände am Fluss entdeckt und sie anschließend in sein Büro am Carl-Zeiss-Ring in Ismaning gebracht. Bei der Internetrecherche stellte er fest, dass eines der Metallstücke eine Handgranate war, weshalb er lieber die Polizei rief.

Die sperrte daraufhin die Büroräume ab, Spezialkräfte untersuchten die Fundstücke: Die Handgranate war scharf und ungesichert. "Die hätte jederzeit hochgehen können", sagte am Sonntag ein Sprecher des Polizeipräsidiums. Die Granate wurde schließlich in einem nahegelegenen Steinbruch kontrolliert gesprengt.

Die Polizei warnt dringend davor, solche Funde in die Hand zu nehmen. Es sollte sofort per 110 der Notruf verständigt werden.