OberföhringFeuerwehr rettet Frau aus der Isar

Die Isar bei Oberföhring (Archivbild)
Die Isar bei Oberföhring (Archivbild) (Foto: Veronica Laber)

Eine Passantin hört die Hilferufe der Ertrinkenden und ruft Hilfe. Ein Strömungsretter schafft es, die Frau rechtzeitig zu fassen.

Ein Zusammenspiel von Ersthelfern und Einsatzkräften hat eine junge Frau am Samstag vermutlich vor dem Ertrinken gerettet. Eine Passantin hatte im Herzogpark die Hilfeschreie der in der Isar treibenden Frau gehört und um 18 Uhr die Integrierte Leitstelle alarmiert. Während zahlreiche Einsatzkräfte in Bewegung gesetzt wurden, lief die Anruferin die Heinrich-Mann-Allee entlang und informierte fortlaufend über die aktuelle Position der Frau.

Fünf Minuten nach der Alarmierung war bereits ein Notarztwagen zur Stelle, weitere zwei Minuten später traf ein Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr ein. Während der Anfahrt hatte sich ein Feuerwehrmann als Strömungsretter mit Neoprenanzug, Schutzweste und Helm ausgerüstet.

Er sprang sofort in die Isar und bekam die immer wieder untergehende Frau rechtzeitig zu fassen. Mit Unterstützung weiterer Helfer gelang es, die geschockte und unterkühlte Frau an Land zu ziehen. Sie wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Wie und wo sie ins Wasser geraten war, versucht die Polizei nun zu ermitteln.

