Am FlaucherBetrunkener löst Großeinsatz an der Isar aus - und bekommt nichts davon mit

Der 23-Jährige traf sich am Mittwochabend mit mehreren Freunden an der Isar. Plötzlich war er spurlos verschwunden (Symbolbild).
Der 23-Jährige traf sich am Mittwochabend mit mehreren Freunden an der Isar. Plötzlich war er spurlos verschwunden (Symbolbild). (Foto: Robert Haas)

Ein 23-Jähriger entfernt sich von seinen Freunden und taucht nicht mehr auf. Feuerwehr und Polizei rücken mit Tauchern, 30 Beamten und einer Drohne an.

Ein 23 Jahre alter Münchner hat am Mittwochabend eine mehrstündige Suche von Polizei und Feuerwehr an der Isar verursacht. Der Mann war mit Freunden am Flauchersteg gewesen und hatte sich bei einsetzender Dämmerung von der Gruppe entfernt, um mal kurz auszutreten.

Als er nach einer knappen halben Stunde weiterhin nicht zurückgekehrt war, machten sich seine Freunde Sorgen und verständigten gegen 21.20 Uhr den Notruf. Da ein Badeunfall nicht auszuschließen war, rückte die Feuerwehr mit Tauchern und die Polizei mit rund 30 Beamten zu einer großen Suchaktion an. Auch eine Drohne wurde eingesetzt.

Gegen 0.35 Uhr entdeckte eine Polizeistreife den Mann schließlich in einer der umliegenden Grünanlagen, wo er eingeschlafen war. Er habe aufgrund seines Alkoholkonsums die Orientierung verloren und in der Dunkelheit nicht mehr zu seinen Freunden zurückgefunden, teilte die Polizei mit. Wie viel Promille der Mann intus hatte, wurde nicht gemessen, aber eine medizinische Behandlung sei nicht erforderlich gewesen, hieß es weiter.

