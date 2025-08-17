Zum Hauptinhalt springen

Isar in MünchenPolizei löst Party am Flaucher auf

Am Flaucher an der Isar tummeln sich im Sommer oft auch Partygäste. Am Samstag führte das zu Beschwerden durch mehrere Anwohner (Archivbild).
Am Flaucher an der Isar tummeln sich im Sommer oft auch Partygäste. Am Samstag führte das zu Beschwerden durch mehrere Anwohner (Archivbild). (Foto: Robert Haas)

150 Personen feiern auf den Kiesbänken in der Isar. Wegen sehr lauter Musik rücken zahlreiche Beamte an.

Eine laut Polizei illegale Party am Flaucher hat in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Einsatz geführt. Gegen 23 Uhr am Freitag hätten sich bei der Polizei mehrere Anrufer über zu laute Musik nahe der Brudermühlbrücke beschwert. Erste Streifen hätten etwa 150 Personen auf den Kiesbänken in der Isar festgestellt. Weil sich kein Verantwortlicher zu erkennen gegeben habe und die Polizisten zeitweise von Feiernden umringt gewesen seien, habe man weitere Kräfte dazu gerufen, berichtet ein Polizeisprecher.

Mehr als zehn Streifenbesatzungen und Unterstützungseinheiten seien schließlich angerückt gewesen. Wem das DJ-Mischpult und die Lautsprecher auf den Kiesbänken gehören, sei bisher nicht klar. Ein 27-jähriger Hamburger, den man am Mischpult angetroffen habe, habe bestritten, Eigentümer der Anlage zu sein. Das Equipment habe man sichergestellt und die Feier aufgelöst.

