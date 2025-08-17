Eine laut Polizei illegale Party am Flaucher hat in der Nacht zum Samstag zu einem größeren Einsatz geführt. Gegen 23 Uhr am Freitag hätten sich bei der Polizei mehrere Anrufer über zu laute Musik nahe der Brudermühlbrücke beschwert. Erste Streifen hätten etwa 150 Personen auf den Kiesbänken in der Isar festgestellt. Weil sich kein Verantwortlicher zu erkennen gegeben habe und die Polizisten zeitweise von Feiernden umringt gewesen seien, habe man weitere Kräfte dazu gerufen, berichtet ein Polizeisprecher.