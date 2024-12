An der Weideninsel in der Isar gräbt das Münchner Baureferat von Dienstag an eine große Kiesbank ab. Denn durch den Kies droht der in Fließrichtung rechts von der Insel gelegene Isar-Seitenarm zu verlanden.

Die Kiesbank an der Insel, die zwischen der Reichenbach- und der Wittelsbacherbrücke liegt, ist bei den Hochwassern in diesem Jahr entstanden. Der Kies wird nun dem Baureferat zufolge in die Große Isar direkt neben der Weideninsel und in die Kleine Isar nördlich der Reichenbachbrücke eingebracht. Auch die Ufer in der Nähe der Weideninsel sowie die durch Hochwasser beschädigten Wege werden mit dem Kies befüllt. Durch die Arbeiten wird der Seitenarm seine ursprüngliche Tiefe von bis zu 1,50 Meter erhalten.

Nach Abschluss der Arbeiten kann die Isar den Kies wieder selbsttätig weitertransportieren. Dadurch entstünden ökologisch wertvolle Lebensräume und Laichplätze für die Lebewesen in der Isar, teilt das Baureferat mit.