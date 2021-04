An der Luitpoldbrücke nahe dem Friedensengel ziehen die Isarfischer am Sonntag E-Scooter aus dem Wasser.

Die Isarfischer befreien bei ihrer Aufräumaktion den Fluss von allerlei Unrat. Was sie in diesem Jahr alles aus dem Wasser gezogen haben.

Von Anna Hoben

Es sieht nach Abenteuer aus am Sonntagmittag an der Mariannenbrücke bei der Praterinsel. Männer in Anglermontur, Seile in der Hand. Philipp Steiner, Jan Okusluk und Matthias Heilig sind Mitglieder im Verein Isarfischer. Normalerweise ziehen sie Fische aus dem Wasser - diesmal sind sie zum Aufräumen gekommen. Sie lassen einen Anker hinab, man sieht, wie sich unten etwas Pinkes aufrichtet. Dann heißt es ziehen, "sackschwer", keucht einer der Männer, und dann ist die Beute auch schon oben, nach kaum zwei Minuten. "Fast der Größte, den ich je gefangen hab'", sagt Philipp Steiner. Es ist: ein E-Scooter, dekoriert mit Tang. Auch ein paar Bachflohkrebse sind mit herausgekommen, die Männer befördern sie zurück ins Wasser.

Seit Jahrzehnten organisieren die Isarfischer gemeinsam mit der Stadt München das jährliche Ramadama, eine Müllbeseitigungsaktion in Auen und Fluren entlang der Isar. Im vergangenen Jahr sei die Aktion ausgefallen, sagt Philipp Steiner. Eines Tages hätten sie am Fluss gesessen und einen Scooter im Wasser gesehen. Da hätten sie beschlossen, abzuwarten, bis die Isar weniger Wasser führe, und das Gefährt dann herauszuholen. "Wir wohnen alle an der Isar", sagt er, ihre Kinder hätten in dem Fluss schwimmen gelernt. "Es tut einem einfach weh, so etwas zu sehen."

15 oder 16 Zweiräder haben sie seitdem aus dem Fluss gezogen, zumeist E-Scooter. Das mache Spaß, sagt Steiner, "fast schöner als fischen" sei es. Vor allem wegen der Reaktionen von Passanten, die gerne applaudierten. Steiner grinst. Natürlich ist das nur halb ernst gemeint, natürlich finden sie es überhaupt nicht amüsant, dass Vandalen Fahrzeuge in die Isar werfen, deren Batterien den Fluss verschmutzen, und die sie dann in ihrer Freizeit wieder herausfischen können. "Unfassbar", sagt auch eine Frau, die kurz stehen bleibt und bei der Bergungsaktion zuschaut, bevor ihre Freundin und sie mit ihren Nordic-Walking-Stöcken weitergehen.

Detailansicht öffnen Philipp Steiner, Jan Okusluk und Matthias Heilig sind Mitglieder im Verein Isarfischer. Normalerweise ziehen sie Fische aus dem Wasser. (Foto: Florian Peljak)

Unfassbar, ja. Zumal die Isarfischer die Scooter, die sie jetzt bergen, im Februar schon einmal herausgeholt und mit einem Schild versehen hatten. "Wir lieben und schützen diesen einzigartigen Fluss", hieß es darauf, gezeichnet: die Isarfischer. Sie schrieben die jeweiligen Firmen an, schickten Fotos und Standort. Eine Firma habe reagiert, sagt Jan Okusluk, von den meisten sei jedoch keine Antwort gekommen. Die Gefährte standen also wochenlang herum - bis sie erneut im Fluss landeten.

Nächste Station ist die Luitpoldbrücke. Auf dem Kiesbett unten am Fluss zieht Philipp Steiner sich einen Neoprenanzug an. An anderen Tagen operiert er als Chirurg im Klinikum Harlaching. Nun watet er ins Wasser, das so um die acht Grad kalt sein dürfte. Er watet und watet, Richtung Brücke, Richtung Strömung. Die anderen Männer und sein Sohn Ben sichern ihn mit einem Seil. An diesem Ort machen sie noch einmal fette Beute. Am Ende der Aktion haben sie elf Fahrzeuge aus der Isar geholt - diverse Fahrräder und sieben Scooter verschiedener Verleihfirmen.