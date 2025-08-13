Bei einer Rauferei am Isarufer hat ein Unbekannter offenbar versucht, einen 34-jährigen Münchner zu ertränken. Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 34-Jährige Dienstag kurz nach 13 Uhr in der Nähe der Jakob-Bauer-Brücke in Sendling am westlichen Isarufer auf. Dort geriet er aus bislang unbekannten Gründen mit einem Passanten in Streit, der zu einem Gerangel führte.

Dabei gingen beide Männer zu Boden. Der Unbekannte drückte den Kopf seines Gegners unter Wasser, bis andere Passanten auf die Situation aufmerksam wurden. Dann ließ er von ihm ab und flüchtete. Der 34-Jährige klagte über Atemnot und Schwindel, wurde aber nur ambulant im Krankenhaus behandelt.

Der Angreifer wird folgendermaßen beschrieben: 30 bis 35 Jahre alt, muskulöse Oberarme und Brust, Brust rasiert, braune, etwas längere Haare zum Seitenscheitel gestylt, schwarze Badehose, Flip-Flops, schwarzer kleiner Rucksack. Außerdem hatte er zwei Hunde, einer braun, einer schwarz, dabei. Die Ermittlungen führt die Mordkommission.