Von Ellen Draxel

Bevor der Vater die tragische Geschichte seines Sohnes und seiner Familie erzählt, will er erst einmal Danke sagen. Der deutschen Regierung, die sich für ihn, seine Frau und seine Kinder eingesetzt hat. Aber auch dem Verein "The Munich Circle", dessen Engagement eine Zukunft für seine Familie in München erst möglich gemacht hat. Denn Hamze Tondro ist Iraner. Er stammt aus Piranshar und gehört dem Volk der sunnitischen Kurden an, auf die es die schiitischen Mullahs seit jeher abgesehen haben. Aus seinem Land geflohen ist der 45-Jährige, weil er und sein Sohn per Haftbefehl gesucht wurden.