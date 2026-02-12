Keyvan M. sitzt an diesem trüben Montag in einem Schwabinger Café, vor sich einen Cappuccino, er wirkt gefasst. „Kalt heute, oder?“ Normalerweise würde man jetzt ein paar Worte übers Wetter verlieren, ja, der Winter, wird Zeit, dass es endlich Frühling wird, oder so ähnlich. Aber angesichts dessen, was der Iraner gleich berichten wird, erscheint einem diese Art Smalltalk absurd. Obwohl, wirft der junge Mann da ein: „Sollte es nicht selbstverständlich sein, sich einfach mal übers Wetter zu unterhalten?“