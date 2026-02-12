Keyvan M. sitzt an diesem trüben Montag in einem Schwabinger Café, vor sich einen Cappuccino, er wirkt gefasst. „Kalt heute, oder?“ Normalerweise würde man jetzt ein paar Worte übers Wetter verlieren, ja, der Winter, wird Zeit, dass es endlich Frühling wird, oder so ähnlich. Aber angesichts dessen, was der Iraner gleich berichten wird, erscheint einem diese Art Smalltalk absurd. Obwohl, wirft der junge Mann da ein: „Sollte es nicht selbstverständlich sein, sich einfach mal übers Wetter zu unterhalten?“
Massaker in Iran„Ich hatte Blut an meinem Arm, aber ich spürte keinen Schmerz“
Der Münchner Keyvan M. gerät bei einem Besuch in Iran in die Massenproteste. Er sieht Menschen sterben und Eltern, die in Leichenbergen nach ihren Kindern suchen. Über Erlebnisse, die ihn nicht mehr loslassen.
Von Martina Scherf
Es hat sich gezeigt, dass die Theokratie in Iran offenbar nicht auf der Straße zu besiegen ist. Die Islamische Republik muss zum globalen Paria werden. Die Welt muss handeln.
