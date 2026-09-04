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Iranischer Fahrradkurier unterwegs in MünchenEin Hoffnungsmigrant im Bürokratie-Käfig

Lesezeit: 5 Min.

Hamed Zarebiad, 26, in seinem Zimmer in der Leonrodstraße. Um die Miete zu zahlen, liefert er Essen aus.
Hamed Zarebiad, 26, in seinem Zimmer in der Leonrodstraße. Um die Miete zu zahlen, liefert er Essen aus.
Foto: Robert Haas

Hamed Zarebidak hat einen Traum: eine Ausbildung bei einem deutschen Konzern. Stattdessen fährt er Essen auf dem Fahrrad aus – und zahlt 600 Euro für ein schuhschachtelgroßes Zimmer. Über einen, der hofft, zweifelt und doch weiterkämpft.

Von Viktoria Spinrad

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Wie ein Stillleben steht sein Koffer eingepfercht zwischen Bett und Regal. Viel mehr als das sieht Hamed Zarebidak nicht, wenn er schlafen geht. Knapp dahinter endet der Raum. Dreht er sich um, sind da nur der schmale Schreibtisch mit seinem Laptop und das Fenster, das klemmt. Geht es doch auf, knallt der geballte Verkehrslärm des Leonrodplatzes ins WG-Zimmer. Ein Raum wie ein Tetris-Spiel, ein Zuhause wie ein Kellerabteil, eine neue Heimat wie ein uneingelöstes Versprechen. Und trotzdem sagt Zarebidak: „Ich liebe mein Leben hier in München.“

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