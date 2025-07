Iranische „Wegwerf“-Agenten in München? Spionage und Sabotage im Auftrag der Mullahs 6. Juli 2025, 12:28 Uhr | Lesezeit: 3 Min.

Reicht Religionsführer Ali Chameneis langer Arm bis nach München? Hier protestieren iranische Oppositionelle während der Sicherheitskonferenz 2024 gegen das Regime. (Foto: Sven Hoppe/dpa)

Der Konflikt zwischen Iran und Israel wirkt sich auch in Europa aus. In München gab es in der Vergangenheit mehrere Vorfälle, die Sicherheitsexperten als mögliche Anschlagsvorbereitungen werten.

Von Martin Bernstein

