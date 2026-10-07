Zum Hauptinhalt springen

Sport in MünchenAm Englischen Garten entsteht ein olympiataugliches Tennis-Stadion

Lesezeit: 4 Min.

Freut sich auf die neue Tenniswelt: Iphitos-Präsident Fabian Tross.
Freut sich auf die neue Tenniswelt: Iphitos-Präsident Fabian Tross.
Foto: Robert Haas

Der MTTC Iphitos baut seinen Centre-Court neu: Er bekommt ein Dach und soll bis zu 6500 Zuschauer fassen – aber so viele dürfen nur in einem Ausnahmefall rein.

Von Thomas Becker

SZ bei Google bevorzugen

Vorn, auf den vier Plätzen der sogenannten ersten Reihe, ist alles wie immer: Trotz Nieselregen sind dort Slice, Topspin und Artverwandtes zu sehen. Auch die zwei auf- und abbaubaren Tennishallen in der „zweiten Reihe“ stehen dort immer, sobald der Sommer in die dunkle und feuchte Jahreszeit übergeht. Nur hinten in der „dritten Reihe“ ist nichts mehr, wie es war.

Zur SZ-Startseite

ExklusivVor der Kandidatenkür
:Eine neue Olympiastadt für München – das sind die Pläne

Noch hat die Stadt den Zuschlag nicht, aber wenn München ins Rennen um Olympische Sommerspiele geschickt wird, soll es schnell gehen: Unterlagen zeigen, wo und wie Unterkünfte für 16 000 Athleten entstehen könnten.

SZ PlusVon Sebastian Krass

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite