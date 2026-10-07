Der MTTC Iphitos baut seinen Centre-Court neu: Er bekommt ein Dach und soll bis zu 6500 Zuschauer fassen – aber so viele dürfen nur in einem Ausnahmefall rein.

Vorn, auf den vier Plätzen der sogenannten ersten Reihe, ist alles wie immer: Trotz Nieselregen sind dort Slice, Topspin und Artverwandtes zu sehen. Auch die zwei auf- und abbaubaren Tennishallen in der „zweiten Reihe“ stehen dort immer, sobald der Sommer in die dunkle und feuchte Jahreszeit übergeht. Nur hinten in der „dritten Reihe“ ist nichts mehr, wie es war.