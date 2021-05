Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche ist am Dienstag auf 53,8 gefallen. Zunächst sah es so aus, als läge München unter 50 - damit hätte es Aussicht auf Lockerungen ab Montag gegeben.

Verwirrung um die Münchner Corona-Zahlen: Am Morgen vermeldete das Robert-Koch-Institut, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sei in der Stadt auf 46,2 gesunken - und damit erstmals seit Anfang März unter den Grenzwert von 50, der weitere Lockerungen möglich machen würde. Am Vormittag wurde der Wert korrigiert und machte damit Hoffnungen auf schnelle Lockerungen wieder zunichte: Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt demnach bei 53,8 und sank im Vergleich zum Vortag nur leicht. Am Montag wurde noch eine Inzidenz von 54,3 ermittelt.

Warum zunächst eine falsche Zahl für München gemeldet wurde, ist noch unklar. Die Stadt sei noch mit der Klärung beschäftigt, hieß es aus dem Rathaus. Mutmaßlich sei bei der Übermittlung des Robert-Koch-Instituts etwas schiefgelaufen.

Der Schwellenwert 50 ist entscheidend für die Frage, welche Einschränkungen und Regeln in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt gelten. Allerdings muss die Inzidenz stabil unter 50 liegen, ehe die Lockerungen greifen.

Konkret heißt das: Der Grenzwert 50 muss an fünf aufeinanderfolgenden Tagen unterschritten werden. Die Lockerungen treten dann am zweiten Tag nach dem fünfmaligen Unterschreiten in Kraft. Wäre der Wert also tatsächlich am Dienstag schon unter 50 gesunken, hätte die Stadt ab Pfingstmontag einzelne Maßnahmen lockern können.

In den Grundschulen dürften dann laut Bayerischer Infektionsschutzmaßnahmenverordnung alle Klassen wieder zurück in den Präsenzunterricht. Auch in den übrigen Schulformen wäre Unterricht im Klassenzimmer wieder möglich, wenn dabei die Mindestabstände eingehalten werden. Kitas können wieder den normalen Betrieb aufnehmen. Geschäfte könnten mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder für Kunden öffnen. Diese Öffnungen könnte es nun allerfrühestens ab Dienstag geben - so die Inzidenz ab Mittwoch unter 50 liegen sollte.

Am 12. Mai fiel München bereits aus der bundesweiten Corona-Notbremse-Regelung, weil die Inzidenz fünf Tage in Folge unter 100 gelegen hatte. Dadurch konnten Außengastronomie, Theater, Konzert- und Opernhäuser sowie Kinos wieder öffnen. Möglich ist seither auch wieder kontaktfreier Sport im Innenräumen und Kontaktsport unter freiem Himmel. Maßgeblich für die jeweils geltenden Corona-Regeln sind die Infektionszahlen, die das Robert-Koch-Institut meldet.