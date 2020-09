Am Mittwoch lag er erstmals seit dem Hin und Her um das am Freitag zunächst in Kraft getretene Alkoholverbot wieder deutlich unter der kritischen Marke von 35.

Der Inzidenzwert für München ist den dritten Tag in Folge gesunken. Am Mittwoch lag er erstmals seit dem Hin und Her um das am Freitag zunächst in Kraft getretene Alkoholverbot wieder deutlich unter der kritischen Marke von 35, nämlich bei 31,87, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Statistisch gesehen steigt die Zahl der Neuinfizierten jedoch, durchschnittlich stecken 100 Menschen 109 weitere an.

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einer neuen Allgemeinverfügung, die den Alkoholverkauf und -konsum in der Öffentlichkeit einschränkt, sollte der Inzidenzwert wieder über 35 steigen. Die Einschränkungen sollen dann nur für festgelegte "Hotspots" wie den Gärtnerplatz gelten, denn ein stadtweites Verbot hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am Dienstag als unverhältnismäßig kassiert.