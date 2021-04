Nach drei Tagen darf die Notbremse in München am Mittwoch wieder gelöst werden.

Die Stadt liegt am Ostermontag den dritten Tag in Folge unter dem kritischen Inzidenzwert von 100. Das bedeutet: Die verschärften Corona-Regeln gelten von Mittwoch an nicht mehr - zumindest vorerst.

Von Katharina Blum

Karsamstag: 98,8, Ostersonntag: 94,5 und nun auch noch am Ostermontag: 96,1 - die Stadt München liegt den dritten Tag in Folge unter dem kritischen Inzidenzwert von 100. Das bedeutet: Die verschärften Corona-Regeln - unter anderem eine nächtliche Ausgangssperre und die strengeren Kontaktregeln -, die in München seit Ostersonntag gelten, können von Mittwoch an wieder gelockert werden. Zumindest vorerst. Das hat die Stadt am Ostersonntag bestätigt.

Die Läden sind also nur am Dienstag geschlossen. Geschäfte für den täglichen Bedarf, etwa Supermärkte, Bäckereien oder Apotheken, sind ohnehin immer geöffnet geblieben. Auch der Tierpark Hellabrunn und alle Museen können dann wieder mit Terminvergabe öffnen. Eine Ausnahme: Bei den Kitas bleibt es bei der Notbetreuung, was dort gilt, entscheidet sich immer jeweils am Freitag nach dem aktuellen Inzidenzwert.

Allerdings: Das RKI erklärt auf der offiziellen Webseite, sinkende Zahlen könnten auch daran liegen, dass an Ostern weniger Menschen einen Arzt aufsuchten und weniger getestet werde. Auch könne es sein, dass nicht alle Gesundheitsämter und Landesbehörden ihre Fallzahlen an das RKI übermittelten. Die Notbremse könnte also bald wieder gelten.