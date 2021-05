Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Stadt München ist unter den Schwellenwert von 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner gesunken. Am Mittwoch vermeldete das Robert-Koch-Institut eine Inzidenz von 47,3. Damit könnte es, wenn die Inzidenz auch in den kommenden Tagen unter 50 bleibt, von nächster Woche an Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. Das Robert-Koch-Institut hatte bereits am Dienstag eine Inzidenz von unter 50 vermeldet, die Zahl im Laufe des Vormittags aber nach oben korrigiert - was zu Verwirrungen führte.

Der Schwellenwert 50 ist entscheidend für die Frage, welche Einschränkungen gelten. Unterschreitet die Inzidenz an fünf aufeinanderfolgenden Tagen den Wert von 50, können dann am zweiten Tag Lockerungen in Kraft treten. Das bedeutet: Ab kommenden Dienstag könnten erste Lockerungen in Kraft treten.

Bei einer Inzidenz stabil unter 50 können Kitas zum Beispiel wieder den normalen Betrieb aufnehmen und Geschäfte können mit entsprechenden Hygienekonzepten wieder für Kunden öffnen. Am Dienstag hatte es bereits Verwirrung um den Münchner Inzidenzwert gegeben: Am Morgen hatte das Robert-Koch-Institut vermeldet, die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche sei in der Stadt auf 46,2 gesunken - und damit erstmals seit Anfang März unter den Grenzwert von 50.

Am Dienstagvormittag wurde dann allerdings der Wert korrigiert und machte damit Hoffnungen auf schnelle Lockerungen wieder zunichte. Warum zunächst eine niedrigere Zahl für München gemeldet worden war, war zunächst unklar.